Индивидуальные графики в Киеве и до 10 часов без света в областях: как отключают электричество

Сегодня, 29 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений. В Киеве вводят индивидуальные графики, адаптированные под каждый дом.

РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.

"Укрэнерго"

Как пояснили в компании, сегодня во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Киев

С сегодняшнего дня в столице вводят временные графики отключения света вместо экстренных, которые длились более двух недель после российских обстрелов.

Они будут индивидуальные для каждого дома и подгруппы не действуют.

Как пояснили в ДТЭК, эти новые графики будут неравномерны в разных районах столицы, ведь повреждения энергосистемы тоже были по городу неодинаковы. Есть дома, имеющие сложную схему подключения, из-за чего разные части абонентов могут отключаться по разным графикам.

На примере одного из домов в Киеве согласно обнародованному графику отключений электроэнергии света не будет в целом около 14 часов в сутки.

Стабильное электроснабжение предусмотрено только в течение одного часа, еще примерно девять часов обозначены как период возможных отключений.

Узнать когда именно не будет света можно на двух ресурсах:

Киевская область

По приказу НЭК Укрэнерго сегодня действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

Днепропетровская область

По данным ДТЭК, в области будут выключать свет в течение всех суток. В большинстве очередей свет будет отсутствовать три раза в сутки, а в одной (3.1) - четыре раза.

Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются экстренные отключения

Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в четверг, 29 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области действуют графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

3.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30.

Перечень адресов по очередям - здесь.

Сумская область

В Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Черниговская область

Сегодня, 29 января, будет действовать график почасовых отключений.

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Запорожская область

В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Кировоградская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 29.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ):

Очередь 1.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 1.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 2.2: 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 3.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 3.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 4.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Очередь 4.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Очередь 5.1: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Очередь 5.2: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22

Очередь 6.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 6.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Полтавская область

Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они будут длиться от 4 ч до 4,5 ч для каждой из очередей в разное время суток:

с 00:00 по 06:00 введен в объеме 4 очередей;

с 06:00 по 22:00 введен в объеме 4.5 очередей;

с 22:00 по 23:59 введен в объеме 4 очередей

График почасовых отключений света на 29 января:

Житомирская область

Николаевская область

1.1 - 01:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30;

1.2 - 00:00 - 02:30; 05:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

2.1 - 00:00 - 00:30; 03:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

2.2 - 00:00 - 01:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

3.1 - 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

3.2 - 00:00 - 03:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

4.1 - 00:00 - 04:30; 07:00 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

4.2 - 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 23:30 00:00;

5.1 - 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

5.2 - 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:00;

6.1 - 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

6.2 - 00:30 - 05:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Черкасская область

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 29 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Львовская область

29 января в регионе будут выключать свет во всех очередях от одного до трех раз за сутки. Электроэнергии, в зависимости от группы, не будет в среднем от 7 до 10 часов в сутки.

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ивано-Франковская область

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

Закарпатская область

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Черновицкая область

Сегодня буковинцы будут находиться без электричества примерно 10 часов.

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Тернопольская область

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Волынская область

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Ровенская область

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей в Facebook Ривнеоблэнерго.

29 января они будут действовать в таком объеме:

подчерг 1.1 - 00.00-04.00, 14.00-17.00;

подчередь 1.2 - 00.00-04.00, 14.00-17.00;

подчередь 2.1 - 04.00-08.00, 16.00-19.00;

подчередь 2.2 - 04.00-08.00, 16.00-19.00;

подчередь 3.1 - 06.00-10.00, 17.00-20.00;

подчередь 3.2 - 06.00-10.00, 17.00-20.00;

подчередь 4.1 - 08.00-12.00, 19.00-22.00;

подчередь 4.2 - 08.00-12.00, 19.00-22.00;

подчередь 5.1 - 10.00-14.00, 20.00-22.00;

подчередь 5.2 - 10.00-14.00, 20.00-00.00;

подчередь 6.1 - 12.00-16.00, 22.00-00.00;

подочередь 6.2 - 12.00-16.00, 22.00-00.00.

Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу можно: