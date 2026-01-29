ua en ru
Киев снова на графиках, но старая схема не работает: как узнать об отключении света

Киев, Четверг 29 января 2026 00:08
Киев снова на графиках, но старая схема не работает: как узнать об отключении света Фото: Киев возвращается к графикам отключения света (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

В Киеве с полуночи 29 января возвращают графики отключений света, но привычная система очередей больше не работает. Теперь у каждого дома будет индивидуальное расписание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Главное

  • Отмена очередей: Графики теперь индивидуальные для каждого дома, а не для групп 1-6.
  • Временный режим: Система работает в тестовом формате, возможны неточности.
  • Где смотреть: Актуальное расписание - только на сайте и в чат-боте ДТЭК.
  • Риски: В случае ухудшения ситуации Киев снова вернется к экстренным отключениям.

Где смотреть графики отключения света в Киеве

Как сообщили в ДТЭК, с полуночи 29 января для Киева будут действовать временные графики. Узнать когда именно не будет света можно на двух ресурсах:

Вместе с тем, в ДТЭК предупреждают о возможных задержках в работе ресурсов из-за перегрузки.

Временные графики будут дорабатываться в процессе, поэтому возможны неточности.

Что будет дальше со светом в Киеве

В компании также описали два сценария развития событий дальше.

  • Пессимистический - в случае ухудшения ситуации в Киеве снова введут экстренных отключений.
  • Оптимистический - если ситуация стабилизируется - вернутся привычные графики с очередями.

Как работали графики в Киеве раньше

Для Киева было сформировано 6 групп, каждая из который была разделена на две подгруппы. Каждый вечер публиковался график отключения света на следующий день. В каждой подгруппе было четкое время, когда свет есть и когда нет.

Вместе с тем, после серии обстрелов в январе, когда под атакой была энергетика, в Киеве ввели аварийные отключения. Графики не действовали несколько недель, а свет у киевлян выключали более чем на 10 часов. Местами света могло не быть и более суток.

Вопрос - ответ (FAQ)

Почему дом теперь отключают не по группе?

Понятие общих групп (1-6) временно отменено. Теперь энергосистема города управляется более точечно, поэтому график стал индивидуальным.

Почему сайт ДТЭК может не открываться?

Из-за массовых запросов тысяч киевлян серверы могут быть перегружены. В таком случае используйте чат-бот в Telegram.

Сколько продлится этот "тестовый" режим?

Точных сроков нет. Все зависит от того, насколько быстро энергетики смогут сбалансировать обновленную сеть после последних атак.

