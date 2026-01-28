ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Киев переходит на временные графики отключений света

Среда 28 января 2026 22:22
UA EN RU
Киев переходит на временные графики отключений света Фото: Киев переходит на временные графики отключений света (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве с полуночи 29 января вводят временные графики электроснабжения. Несмотря на значительный дефицит электроэнергии, энергетикам удалось ввести графики с тем объемом света, который сейчас доступен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

Графики будут неравномерными в разных районах города из-за особенностей повреждений энергосистемы. Они не будут привязаны к привычным очередям (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.), а для каждого дома предусмотрен отдельный график.

Посмотреть графики можно будет в чат-боте и на сайте. Из-за возможной перегрузки ресурса задержка в обновлении данных может достигать до пяти минут.

В ДТЭК добавили, что ситуация в энергосистеме остается сложной. Из-за приближения холодов и риска новых обстрелов в случае ухудшения обстановки столица может вернуться к экстренным отключениям.

При этом в случае стабилизации ситуации в энергетике Киев вернется к привычным графикам с очередями.

ДТЭК предупредил, что в первые дни временные графики будут дорабатываться в процессе. Жителей просят с пониманием отнестись к возможным неточностям, отмечая, что графики запускают в максимально сжатые сроки, чтобы киевляне имели хотя бы минимальную возможность планировать свой день.

Ситуация со светом и теплом в Киеве

В ночь на 24 января российские войска атаковали Киев дронами и ракетами. После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что главным объектом российской атаки в Киеве стала энергетическая инфраструктура.

Сразу же коммунальные службы и энергетики столицы начали восстанавливать электроснабжение, тепло и водоподачу после ночной масштабной атаки на объекты критической инфраструктуры.

Самая сложная ситуация остается на Троещине - там около 600 жилых домов до сих пор без света, тепла и воды. В то же время в разных районах Киева для жителей разворачивают дополнительные пункты обогрева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Отключения света ДТЭК
Новости
РФ готовит новый удар: Зеленский раскрыл данные разведки
РФ готовит новый удар: Зеленский раскрыл данные разведки
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве