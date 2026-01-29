Заставили ли блэкауты украинцев массово покидать дома: что показал опрос

Несмотря на массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру и связанные с этим бытовые трудности, большинство украинцев не сменили место жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологического опроса.

Согласно результатам исследования, 87% опрошенных украинцев остались жить там, где были, даже несмотря на проблемы со светом, водой и отоплением.

Кто выезжал чаще всего

Наиболее мобильными оказались жители регионов, которые больше всего страдают от атак на энергетику. Речь идет о Востоке Украины и Киеве. С этих территорий временно выехали 21% и 18% респондентов соответственно.

Среди 13% украинцев, которые были вынуждены сменить место жительства из-за энергетических трудностей, большинство переезжали недалеко: 60% остались в пределах своей области, еще половина - уехали в другую область Украины.

Планируют ли возвращаться

Подавляющее большинство опрошенных, которые временно выехали, планируют вернуться домой после потепления или когда позволит ситуация с безопасностью. В то же время часть жителей Восточного и Северного регионов (16% и 22%) пока не видят возможности для возвращения.

Миграционные настроения остаются стабильными

Менее 10% респондентов заявили о намерении уехать из Украины в течение ближайших шести месяцев. Этот показатель соответствует результатам предыдущих опросов и свидетельствует, что даже интенсивные удары по энергетике не вызвали нового всплеска миграции.

Главными причинами, которые могут заставить украинцев уехать, остаются угроза жизни и здоровью, возможная оккупация региона или потеря жилья. Бытовые трудности - отсутствие света, воды или отопления - все еще не являются решающим фактором.

Вместе с тем, в случае дальнейшего ухудшения условий проживания 43% опрошенных допускают смену места жительства.

Критическими факторами могут стать температура в доме ниже 10 градусов, а также отсутствие электричества, воды или канализации более 48 часов.

Однако, как и раньше, ключевой причиной для выезда остается ситуация с безопасностью.