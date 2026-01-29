ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Заставили ли блэкауты украинцев массово покидать дома: что показал опрос

Четверг 29 января 2026 15:18
UA EN RU
Заставили ли блэкауты украинцев массово покидать дома: что показал опрос Фото: некоторые украинцы уехали из дома на время блэкаутов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Несмотря на массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру и связанные с этим бытовые трудности, большинство украинцев не сменили место жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологического опроса.

Согласно результатам исследования, 87% опрошенных украинцев остались жить там, где были, даже несмотря на проблемы со светом, водой и отоплением.

Кто выезжал чаще всего

Наиболее мобильными оказались жители регионов, которые больше всего страдают от атак на энергетику. Речь идет о Востоке Украины и Киеве. С этих территорий временно выехали 21% и 18% респондентов соответственно.

Среди 13% украинцев, которые были вынуждены сменить место жительства из-за энергетических трудностей, большинство переезжали недалеко: 60% остались в пределах своей области, еще половина - уехали в другую область Украины.

Планируют ли возвращаться

Подавляющее большинство опрошенных, которые временно выехали, планируют вернуться домой после потепления или когда позволит ситуация с безопасностью. В то же время часть жителей Восточного и Северного регионов (16% и 22%) пока не видят возможности для возвращения.

Миграционные настроения остаются стабильными

Менее 10% респондентов заявили о намерении уехать из Украины в течение ближайших шести месяцев. Этот показатель соответствует результатам предыдущих опросов и свидетельствует, что даже интенсивные удары по энергетике не вызвали нового всплеска миграции.

Главными причинами, которые могут заставить украинцев уехать, остаются угроза жизни и здоровью, возможная оккупация региона или потеря жилья. Бытовые трудности - отсутствие света, воды или отопления - все еще не являются решающим фактором.

Вместе с тем, в случае дальнейшего ухудшения условий проживания 43% опрошенных допускают смену места жительства.

Критическими факторами могут стать температура в доме ниже 10 градусов, а также отсутствие электричества, воды или канализации более 48 часов.

Однако, как и раньше, ключевой причиной для выезда остается ситуация с безопасностью.

Атаки на энергетику и отключение света

Россия осуществила серию массированных атак на украинскую энергетическую систему. Удары пришлись на период резкого похолодания, что существенно осложнило работу энергетиков и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Сейчас Украина переживает одну из самых сложных зим с начала полномасштабной войны. В крупных городах целые районы длительное время оставались без электроэнергии, горячей воды и тепла.

Несмотря на постоянные усилия энергетиков и коммунальных служб, массированные обстрелы и сильные морозы привели к значительному дефициту в энергосистеме. В результате население вынуждено адаптироваться к аварийным отключениям электроэнергии.

Одна из самых сложных ситуаций наблюдалась в Киеве, где после российских атак экстренные отключения света продолжались более двух недель. Впрочем, уже с 29 января в столице начали вводить временные графики отключений вместо аварийных.

Новые графики будут индивидуальными для каждого дома, без разделения на подгруппы. Как узнать о времени отключения света в Киеве - читайте в материале РБК-Украина.

Отдельно РБК-Украина также рассказывает, где и как сегодня в Украине отключают электроэнергию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Отключение света Блэкаут Энергетики
Новости
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве