Сможет ли Венгрия изменить ЕС? В Axios назвали условие, при котором Мадьяру это удастся

00:29 13.04.2026 Пн
Чтобы осуществить изменения возможному новому премьеру надо выиграть еще одну битву, уже в парламенте
Фото: Петер Мадьяр на митинге (Facebook/Péter Magyar)

На фоне победы в парламентских выборах в Венгрии, где на данный момент Петер Мадьяр уверенно опережает Виктора Орбана, аналитики задумываются над его следующим шагом. Только еще одна победа, уже в парламенте, вернет Венгрию на европейский путь, с которого ее сводил Орбан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По предварительным данным обработано более 80% голосов и Виктор Орбан уже признал свое поражение. В парламенте партия Мадьяра "Тиса" получит 138 мандатов в из 199 (конституционное большинство).

Саму здесь Мадьяру, по мнению аналитиков Axios, надо будет получить и закрепить свою победу. Пока за партией "Фидес" остается 54 мандата и подсчет еще не завершен.

В случае именно победы партии Мадьяр сможет набрать голоса, необходимые для отмены некоторых масштабных конституционных изменений, предложенных Орбаном.

Почему Орбан проиграл Мадьяру

В Axios считают, что сработал комплекс причин: 16 лет у власти, многолетние обвинения в коррупции внутри правительства и затяжной экономический кризис. А еще добавились постоянные конфликты с Европейским Союзом и ощущение изоляции страны на международной арене.

Что происходило в Венгрии на фоне выборов

Понимая, что проигрывает молодому оппоненту Виктор Орбан, с помощью Москвы, развернул армию интернет-ботов. Во всех соцсетях они атаковали избирателей пропагандой, пугая их угрозой из Украины и дестабилизацию в случае проигрыша действующего премьера.

Если Кремль поддерживал Орбана негласно, то американцы делали это лично. В Будапешт приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс, который выступал с поддержкой премьера на собрании его сторонников. Сам Дональд Трамп неоднократно хорошо отзывался об Орбане и обещал венграм "процветание" при поддержке Штатов в случае его очередного переизбрания.

Не обошел поддержкой соседа глава правительства Словакии Роберт Фицо. Он публично поддержал премьера Венгрии за день до начала парламентских выборов.

