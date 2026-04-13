Сможет ли Венгрия изменить ЕС? В Axios назвали условие, при котором Мадьяру это удастся

На фоне победы в парламентских выборах в Венгрии, где на данный момент Петер Мадьяр уверенно опережает Виктора Орбана, аналитики задумываются над его следующим шагом. Только еще одна победа, уже в парламенте, вернет Венгрию на европейский путь, с которого ее сводил Орбан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По предварительным данным обработано более 80% голосов и Виктор Орбан уже признал свое поражение. В парламенте партия Мадьяра "Тиса" получит 138 мандатов в из 199 (конституционное большинство).

Саму здесь Мадьяру, по мнению аналитиков Axios, надо будет получить и закрепить свою победу. Пока за партией "Фидес" остается 54 мандата и подсчет еще не завершен.

В случае именно победы партии Мадьяр сможет набрать голоса, необходимые для отмены некоторых масштабных конституционных изменений, предложенных Орбаном.

Почему Орбан проиграл Мадьяру

В Axios считают, что сработал комплекс причин: 16 лет у власти, многолетние обвинения в коррупции внутри правительства и затяжной экономический кризис. А еще добавились постоянные конфликты с Европейским Союзом и ощущение изоляции страны на международной арене.