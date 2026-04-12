Мадяр уверенно лидирует: опубликованы первые результаты выборов в Венгрии

В Венгрии после закрытия избирательных участков стали известны первые итоги парламентских выборов. По подсчетам половины голосов, побеждает оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра.

Данные подсчета голосов на 22:10 ЦИК Венгрии подсчитала уже 45,71% голосов. На эту минуту одна из партий забирает уже конституционное большинство: за партию "Тиса" проголосовали 67,84% избирателей - это 135 мандатов в парламенте (всего 199);

за партию "Фидес" 28,64% - 57 мандатов. Тем временем Петер Мадяр сообщил в соцсетях, что премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил его с победой по телефону. Данные подсчета голосов на 21:50 По состоянию на 21:50 по Киеву, в Венгрии подсчитали 29,21% голосов. И на данный момент ясна первая тенденция, какая из партий впереди. В частности, на данный момент результат таков: за партию "Тиса" Петера Мадяра проголосовали 66,33% избирателей - это равно 132 мандатам в парламенте из 199 (не хватает лишь 1 мандата для конституционного большинства);

в парламенте из 199 (не хватает лишь 1 мандата для конституционного большинства); за партию "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отдали голоса 29,65% - это 59 мандатов.