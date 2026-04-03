Трамп спасает Орбана перед выборами: почему Вэнс срочно летит в Будапешт

Президент США Дональд Трамп бросает все силы, чтобы премьер Венгрии Виктор Орбан остался у власти. Во вторник в Будапешт летит вице-президент США Джей Ди Вэнс - за две недели до венгерских парламентских выборов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico , о поездке Венса рассказал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Орбан проигрывает в опросах

Виктор Орбан находится под серьезным давлением. Оппозиционный кандидат Петер Мадьяр стремительно набирает поддержку.

Выборы запланированы на 12 апреля. Орбан руководит страной уже 16 лет.

Вэнс приедет на два дня

Визит продлится 6-7 апреля. Программа включает переговоры с Орбаном и публичное выступление Венса.

Ковач назвал поездку "празднованием прочного союза между Венгрией и США".

Похожая схема уже была

Администрация Трампа уже применяла такой подход. В прошлом году министр финансов Скотт Бессент приезжал в Аргентину перед промежуточными выборами - поддержать президента Хавьера Милеи.

Сейчас - похожая ситуация, но уже в Венгрии.

Позиция США в отношении Орбана

За 15 месяцев второго президентства Трампа американские чиновники неоднократно давали понять: Орбан - образец для Европы.

В феврале госсекретарь Марко Рубио объявил "золотой век" в отношениях между двумя странами. Сам Вэнс еще год назад в Мюнхене открыто критиковал европейских лидеров за то, что те, по его мнению, игнорируют волю своих народов.

Оппозиция: за поддержкой стоит цена

Мадьяр предостерег, что визит Венса может быть не просто дружеским жестом.

"Как восточная, так и западная помощь имеет свою цену", - заявил он, намекая на возможные военные договоренности между Вашингтоном и Будапештом.