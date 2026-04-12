Фицо публично поддержал Орбана накануне выборов в Венгрии

04:01 12.04.2026 Вс
2 мин
По словам Фицо, Орбан якобы решительный защитник суверенитета
aimg Эдуард Ткач
Фицо публично поддержал Орбана накануне выборов в Венгрии Фото: Виктор Орбан и Роберт Фица (Getty Images)

Глава правительства Словакии Роберт Фицо публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за день до начала парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Читайте также: Орбан против Мадьяра. Что нужно знать о выборах в Венгрии

По словам Фицо, он будет следить за ходом выборов в Венгрии во время своего визита во Вьетнам.

"Желаю Виктору Орбану достижения всех его политических целей на парламентских выборах. За свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал столь решительного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан", - написал премьер Словакии.

Он также добавил, что вместе с Орбаном прилагает "огромные усилия" для развития высококачественные дружеских отношениймежду странами, а также обеспечения "достойного положения национальных меньшинств".

Выборы в Венгрии, поддержка Орбана и риск проигрыша

Напомним, что парламентские выборы в Венгрии состоятся уже сегодня, 12 апреля. По данным росСМИ, в Кремля допускают, что партия действующего премьера Виктора Орбана проиграет, поэтому в РФ уже готовят почву, чтобы обвинить в возможном фиаско саму венгерскую команду.

Отметим, что словацкий премьер Роберт Фицо известен своими пророссийскими заявлениями, как и Орбан. На этом фоне он обещал продолжить антиевропейскую риторику даже в случае поражения венгерского премьера. Но как пишет Bloomberg, при таком исходе Фицо вряд ли удастся реализовать обещанное.

Также добавим, что Орбана активно поддерживает администрация Трампа. На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс приехал в Венгрию, где публично поддержал Орбана.

Кроме того, вчера президент США Дональд Трамп пообещал Венгрии экономическое процветание, если Орбан продолжит руководить страной.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
