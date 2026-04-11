Трамп снова "топит" за Орбана и пообещал экономическое процветание Венгрии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social .

Он добавил, что США "рады инвестировать в будущее процветание", которое, по словам лидера США, будет обеспечено "благодаря дальнейшему руководству Орбана".

"Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь США для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо в этом нуждаются", - заявил Трамп.

Выборы в Венгрии и поддержка Орбана со стороны США

Напомним, что уже в эти выходные в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые фактически решат, будет ли Виктор Орбан дальше премьер-министром этой страны.

Недавно Politico писало, что президент США Дональд Трамп бросает все силы на то, чтобы помочь Орбану остаться у власти. В частности, в страну прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, чтобы поддерживать премьера.

Так, во время визита Вэнс заявил, что наибольший вклад в усилия закончить войну РФ против Украины сделали Трамп и Орбан.

Также мы писали, что Вэнс на предвыборном митинге позвонил Трампу, и тот публично "признался" Орбану в любви.