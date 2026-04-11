Трамп снова "топит" за Орбана и пообещал экономическое процветание Венгрии
Президент США Дональд Трамп пообещал Венгрии экономическое процветание, если страной после выборов продолжит руководить нынешний премьер-министр Виктор Орбан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.
"Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь США для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо в этом нуждаются", - заявил Трамп.
Он добавил, что США "рады инвестировать в будущее процветание", которое, по словам лидера США, будет обеспечено "благодаря дальнейшему руководству Орбана".
Выборы в Венгрии и поддержка Орбана со стороны США
Напомним, что уже в эти выходные в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые фактически решат, будет ли Виктор Орбан дальше премьер-министром этой страны.
Недавно Politico писало, что президент США Дональд Трамп бросает все силы на то, чтобы помочь Орбану остаться у власти. В частности, в страну прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, чтобы поддерживать премьера.
Так, во время визита Вэнс заявил, что наибольший вклад в усилия закончить войну РФ против Украины сделали Трамп и Орбан.
Также мы писали, что Вэнс на предвыборном митинге позвонил Трампу, и тот публично "признался" Орбану в любви.