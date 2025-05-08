Уменьшилось ли количество боев на фронте перед "перемирием" Кремля: данные ВСУ
На фронте с начала суток 7 мая и до вечера - незадолго до начала объявленного Москвой "трехдневного перемирия" - произошло 139 боев. Это больше, чем сутками ранее (119), и не сильно отличается от данных двумя днями до этого (146).
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Ниже приведены данные военного командования по оперативной обстановке по состоянию на 22:00 среды, 7 мая.
Российские обстрелы
Российские оккупанты в течение дня нанесли 2 ракетных и 63 авиаудара, использовав для атак две ракеты и 103 КАБ (УАБ).
Также противник применил 1076 дронов-камикадзе и совершил 4234 обстрела позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении российские захватчики 8 раз пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. 2 боя - продолжаются.
На Купянском направлении враг совершил 6 попыток штурма в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении было зафиксировано 24 атаки со стороны противника в районах Копанок, Грековки, Колодязов, в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.
На Северском направлении российские оккупанты 6 раз пытались прорвать оборону ВСУ у Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении было зафиксировано 10 боев в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино. 2 вражеские атаки - продолжаются.
На Торецком направлении противник 11 раз атаковал позиции Сил обороны Украины, сосредотачивал усилия вблизи Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.
На Покровском направлении российские оккупанты 40 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Малиновки, Лисовки, Котлино, Зверево, Удачного, Новосергеевки, Новоалександровки, Надеевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Багатира, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки. Силы обороны Украины отбили 32 атаки, еще 8 боев - продолжаются.
В Генштабе констатировали, что враг на данном направлении несет значительные потери. Так, воины ВСУ обезвредили 121 оккупанта, из них 83 - безвозвратно. Также было уничтожено 3 автомобиля, 9 БПЛА, 4 мотоцикла и 2 спутниковых терминала противника.
На Новопавловском направлении российские захватчики 22 раза атаковали в районах Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, в сторону Новополя, Богатыря и Одрадного. 3 боестолкновения - продолжаются. Также вражеским авиаударам подверглись Новодаровка, Темировка и Новополь.
На Гуляйпольском направлении ВСУ успешно остановили 1 попытку оккупантов продвинуться вблизи Высокого. Россияне нанесли авиаудары по Малиновке, Высокому и Гуляйполю.
На Ореховском направлении произошло 6 штурмов в районах Степного и Каменского.
На Приднепровском направлении российские оккупанты совершили 1 неудачную попытку атаковать.
В Курской области Силы обороны Украины отбили 17 вражеских атак, 1 боевое столкновение - продолжается. Противник нанес 4 авиаудара, сбросил 9 КАБов и совершил 277 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из РСЗО.
В Генштабе добавили, что на других направлениях ситуация существенных изменений - не претерпела.
Российские "перемирия"
Напомним, несмотря на поддержку Украиной предложения со стороны США по 30-дневному режиму всеобъемлющего прекращения огня в войне с Россией Москва не дала на это своего согласия. Зато в Кремле начали выдвигать различные условия. Кроме того, российская сторона инициировала ряд так называемых "перемирий", которые ни разу не соблюдались.
В частности, на Пасху на фронте украинские защитники фиксировали атаки врага, а на некоторых участках российские оккупанты провели перегруппировку во время так называемого "режима тишины".
Уже 28 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о временном "перемирии" с 8 по 11 мая якобы по "гуманитарным причинам", с целью проведения большого парада 9 мая в Москве.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова к прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня", но в случае, если РФ готова делать зеркальные шаги. Также Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня, но на 30 дней, а не на три.
Добавим, 7 мая представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что украинские защитники не верят в прекращение огня на 9 мая, которое объявил российский диктатор Владимир Путин. В Силах обороны Украины напомнили, что на так называемое "Пасхальное перемирие" изменений на фронте почти не было.
Как обращал внимание в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина представитель оперативного командования "Юг" Владислав Волошин, несмотря на заявления российских политиков о якобы "энергетическом перемирии", армия РФ ежедневно атакует энергообъекты на юге Украины, в частности по подстанциям, электростанциям и больницам.
Как сообщалось ранее, в полночь 8 мая в России заявили о начале действия так называемого "трехдневного перемирия" с Украиной, ранее анонсированного Путиным. Хотя Украина так и не давала на это своего согласия, официальный Киев неоднократно отмечал, что ВСУ будут действовать "зеркально".
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