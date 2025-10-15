Грозит ли Украине смена правительств во Франции: объяснение депутата

Изменения во французском правительстве являются рискованными для Украины, потому что могут повлиять на дальнейшую поддержку. Но пока Эммануэль Макрон остается президентом Франции, Украине ничего не угрожает.

Риски для Украины в случае смены правительства во Франции

На вопрос, может ли политический кризис во Франции представлять опасность для Украины, Буикс ответил: "Если будет смена правительства, и, скажем, к власти придет Марин Ле Пен - я не знаю, какой будет ситуация для Украины. Потому что мы знаем, что Марин Ле Пен занимала позицию, очень благосклонную к Путину и России. И мы знаем, что у Марин Ле Пен были финансовые связи с Россией. Поэтому изменения во французском правительстве являются рискованными".

По словам депутата, лидер партии "Национальное объединение" в последнее время "немного изменила свою риторику", но только для публики, "потому что это непопулярно".

На уточняющий вопрос, считает ли он ее позицию неискренней, Буикс ответил.

"Я думаю, что она неискренняя, потому что разделяет многие радикальные ценности Владимира Путина. Поэтому, по моему мнению, она врет", - сказал глава французской делегации.

Поддержка Украины останется стабильной при Макроне

Он также подчеркнул, что пока Эммануэль Макрон остается президентом Франции, Украине ничего не угрожает.

"Во Франции до сих пор есть стремление увеличивать военный бюджет. И в этом вопросе политика не изменилась. Президент Макрон до сих пор поддерживает Владимира Зеленского, до сих пор поддерживает военные усилия Украины", - пояснил депутат.

На вопрос, могут ли быть негативные изменения до следующих президентских выборов, он подчеркнул: "Мы должны только внимательно следить за новым бюджетом, потому что должны быть бдительными, чтобы не сокращать военные расходы во Франции. А бюджет должен быть утвержден Национальной ассамблеей. Да, потому что мы должны быть готовы к возможности войны, и мы над этим работаем".