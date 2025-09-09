Макрон назначил экс-министра обороны новым премьером Франции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Лекорню стал уже пятым премьер-министром за последние два года. Предыдущие руководители правительства лишились должности из-за провала попыток провести бюджеты, предусматривавшие жесткое сокращение дефицита.

Издание отмечает, что назначение Лекорню совпало с обострением политического кризиса. Оппозиция - от ультраправого "Национального объединения" до левой "Непокоренной Франции" - категорически отвергает продолжение курса Эммануэля Макрона и требует досрочных парламентских выборов.

В этих условиях для утверждения бюджета на 2026 год новому премьеру придется искать поддержку как минимум части оппонентов или же попытаться провести документ без голосования, рискуя получить вотум недоверия.

Макрон поручил Лекорню провести консультации с парламентскими силами и представить состав нового правительства. 39-летний политик считается одним из самых надежных соратников президента: он остаётся в команде Макрона с 2017 года, не прерывая работы ни в одном составе кабмина.

Как пишет Bloomberg, выходец из правоцентристских "Республиканцев", Лекорню активно поддерживает внешнеполитическую линию Макрона, включая резкое наращивание военного бюджета и поддержку Украины. При этом он известен хорошими личными контактами с лидером "Национального объединения" Марин Ле Пен, что может помочь ему в переговорах, хотя их результат остается неопределенным.