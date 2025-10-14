Макрон планирует распустить парламент в случае отставки правительства Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон решил в случае объявления недоверия правительству Себастьена Лекорню не назначать нового премьер-министра, а распустить парламент.

Об этом сообщила пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон, передает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

Цитируя слова Макрона на заседании французского кабинета министров, Брежон сказала, что предложения о выражении недоверия правительству Лекорню являются "предложениями о роспуске парламента и должны рассматриваться как таковые". По ее словам, Макрон отметил, что было подано два предложения о выражении недоверия нынешнему правительству Франции - от ультраправых и ультралевых партий - "и что, следовательно, некоторые не хотят вести дискуссию".