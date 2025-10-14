ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Макрон планирует распустить парламент в случае отставки правительства Лекорню

Франция, Вторник 14 октября 2025 18:59
UA EN RU
Макрон планирует распустить парламент в случае отставки правительства Лекорню Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Франции Эммануэль Макрон решил в случае объявления недоверия правительству Себастьена Лекорню не назначать нового премьер-министра, а распустить парламент.

Об этом сообщила пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон, передает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

Цитируя слова Макрона на заседании французского кабинета министров, Брежон сказала, что предложения о выражении недоверия правительству Лекорню являются "предложениями о роспуске парламента и должны рассматриваться как таковые".

По ее словам, Макрон отметил, что было подано два предложения о выражении недоверия нынешнему правительству Франции - от ультраправых и ультралевых партий - "и что, следовательно, некоторые не хотят вести дискуссию".

Политический кризис во Франции

Напомним, 8 сентября Национальное собрание Франции на внеочередном заседании выразило вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который проработал на посту премьера 9 месяцев. Отставку поддержали 364 депутата.

На следующий день президент Эммануэль Макрон назначил новым главой правительства Себастьяна Лекорню, который в правительстве Байру занимал должность министра обороны.

Лекорню сформировал новое правительство, однако из-за политических споров в команде, оно проработало лишь 27 дней.

6 октября Лекорню подал заявление об отставке и Макрон принял его.

Однако уже 10 октября, после консультаций, президент Франции повторно выдвинул кандидатуру Лекорню на главу правительства и тот согласился.

13 октября Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции под руководством Лекорню.

Премьер заявил, что сначала внесет на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2026 год, чтобы избежать политических споров.

Социалистическая партия требует от Лекорню отмены пенсионной реформы, инициированной Макроном, и введения налога на доходы, в то время как правые силы отказываются поддерживать такие инициативы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит