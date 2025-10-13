Во Франции объявили новый состав правительства под руководством Лекорню
Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции. Но противостояние ультралевых и ультраправых партий могут привести к его скорой отставке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и ВВС.
Переназначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню оставил на своих постах министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро и министра юстиции Жерара Дарманина.
Наиболее заметным изменением стало назначение на пост министра внутренних дел Лорана Нуньеса - префекта полиции Парижа, который заменил на посту Бруно Ретайо, лидера консервативной Республиканской партии, питающего собственные президентские амбиции.
Бывший премьер-министр Элизабет Борн потеряла должность министра образования, ее заменил государственный служащий Эдуард Жеффрей.
Ветеран правоцентристского лагеря Катрин Вотрен, заменила Лекорню на посту министра обороны. Ранее она была министром труда в правительстве бывшего премьера Франсуа Байру, а также занимала министерский пост при бывшем президенте Жаке Шираке.
Риск недолговечности
В то же время, как сообщает ВВС, нет никаких гарантий, что второе правительство Лекорню будет долговечным. Ультралевые и ультраправые партии намерены немедленно предложить вотум недоверия Кабинету.
Умеренные левые партии требуют от премьера приостановить реформу с повышением пенсионного возраста до 64 лет, а правоцентристы, наоборот, требуют не тормозить ее.
В случае невыполнения этих взаимоисключающих требований, и те, и другие политсилы, грозят поддержать вотум недоверия. В случае набора большинства голосов, новое правительство должно будет уйти в отставку.
Добавим, что ультраправая партия "Национальное объединение" уже в понедельник, 13 октября, готова внести резолюцию о вотуме недоверия новому правительству страны. Об этом сообщила лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен.
Политический кризис во Франции
8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Отставку поддержали 194 депутата из 364, среди которых все оппозиционные президенту Эммануэлю Макрону политсилы.
9 сентября, Макрон назначил новым премьером страны Себастьяна Лекорню, который в отставленном правительстве занимал должность министра обороны. Президент поручил ему провести консультации с политсилами и представить новый состав правительства.
6 октября Лекорню подал заявление об отставке с поста премьера и президент принял ее.
Первое правительство Лекорню развалилось из-за того, что глава МВД Ретайо возражал против назначения министром обороны Брюно Ле Мэра. В новом правительстве этих фигур не будет.
Однако уже 10 октября, Макрон решил вернуть Лекорню на должность главы правительства, и тот согласился.
Премьер заявил о намерении сначала подать на рассмотрение парламента проект госбюджета на 2026 год следующий год, чтобы не спровоцировать ряд проблем.
Социалисты хотят, чтобы Лекорню отменил пенсионную реформу Макрона и ввел налог на богатство, однако правые отказываются поддерживать эти предложения.