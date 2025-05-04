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Отправит ли Чехия своих военных в Украину? Павел раскрыл детали

Фото: президент Чехии Петр Павел (president.gov.ua)
Автор: Ірина Гайдук

О размещении чешских военных в Украине пока речь не идет из-за отсутствия мирного соглашения. Присутствие контингента будет решаться по соглашению с украинским государством.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Что касается размещения миротворческих сил на территории Украины. Пока мы не можем об этом говорить, поскольку не заключено мирное соглашение", - заявил Павел.

Президент Чехии подчеркнул, что пока не ведутся никакие конкретные разговоры о том, какие военные силы и каких стран могли бы разместиться в Украине.

"О мандате трудно сказать что-то конкретно. Это будут принимать решение отдельные государства, кого и в каком количестве они будут присылать", - отметил глава чешского государства.

Он подчеркнул, что Украина - это самостоятельное государство, которое будет давать на разрешение на размещение иностранных военных на своих землях, когда будет достигнут мир. Сейчас западные партнеры лишь могут обсуждать, какую поддержку, в каком виде они могут предоставить Киеву.

"Мы сейчас говорили о гарантиях, которые мы можем предоставить или политические, или комбинацией. Я убежден, что комбинация гарантий - экономической, политической и военной - это будет достаточная мера гарантий безопасности для Украины", - резюмировал Павел.

 

Военный контингент в Украине

Напомним, что ряд стран Европейского союза (ЕС) не исключает размещения военного контингента в Украине.

В начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что первыми миротворцев введут Великобритания и Франция.

В частности, Лондон может разместить войска в Украине сроком на 5 лет.

В то же время The Times писало, что Лондон и Париж могут якобы в конце концов отказаться и отправить военных инструкторов на запад Украины как форму поддержки.

На днях Зеленский снова подтвердил, что есть "горячие головы", которые стремятся отправить свои войска в Украину, хотя это станет возможным только после завершения войны.

Тем временем глава итальянского правительства Джорджия Мелони предложила распространить 5-ю статью НАТО на Украину даже без ее членства в Альянсе. Однако, по словам генерального секретаря Марка Рютте, эту идею можно рассмотреть после завершения полномасштабной войны.

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