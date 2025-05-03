"Есть горячие головы": Зеленский о готовности некоторых стран отправить войска в Украину

Зеленский заявил, что некоторые страны готовы отправить свои войска в Украину, хотя это станет возможным только после завершения войны. Президент также отметил, что есть "горячие головы", которые стремятся действовать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Зеленский заявил, что прибытие иностранного военного контингента в Украину возможно только после завершения войны.

"Все равно, все это будет в момент окончания войны. Вы же понимаете, просто свои войска направить в Украину для того, чтобы их втянули в военные действия - никто рисковать не будет. Или, если никто, то большинство", - отметил президент.

Зеленский также указал на существование так называемой "коалкиции решительных", среди участников которой есть "горячие головы", готовые отправить свои военные контингенты в Украину.

Однако он подчеркнул, что даже в этом случае важно, чтобы прекращение огня стало первым шагом для продолжения дипломатических действий.

"Мы очень поддерживаем это", - сказал он, говоря о готовности отдельных стран к участию в военных действиях.

Однако, по словам президента, без прекращения огня трудно говорить о дальнейших шагах.