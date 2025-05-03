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"Есть горячие головы": Зеленский о готовности некоторых стран отправить войска в Украину

Суббота 03 мая 2025 13:15
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"Есть горячие головы": Зеленский о готовности некоторых стран отправить войска в Украину Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Зеленский заявил, что некоторые страны готовы отправить свои войска в Украину, хотя это станет возможным только после завершения войны. Президент также отметил, что есть "горячие головы", которые стремятся действовать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Зеленский заявил, что прибытие иностранного военного контингента в Украину возможно только после завершения войны.

"Все равно, все это будет в момент окончания войны. Вы же понимаете, просто свои войска направить в Украину для того, чтобы их втянули в военные действия - никто рисковать не будет. Или, если никто, то большинство", - отметил президент.

Зеленский также указал на существование так называемой "коалкиции решительных", среди участников которой есть "горячие головы", готовые отправить свои военные контингенты в Украину.

Однако он подчеркнул, что даже в этом случае важно, чтобы прекращение огня стало первым шагом для продолжения дипломатических действий.

"Мы очень поддерживаем это", - сказал он, говоря о готовности отдельных стран к участию в военных действиях.

Однако, по словам президента, без прекращения огня трудно говорить о дальнейших шагах.

Миротворческой миссии

В последние недели страны Европы и США обсуждают возможность отправки миротворцев в Украину как часть гарантий безопасности.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента", в комментарии РБК-Украина высказал мнение, что Россия может отказаться от такого формата, если в составе миротворческих сил будут европейские военные.

Тем временем, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что европейские страны должны взять на себя лидерство в этом вопросе и отправить своих миротворцев в Украину. Однако сам Трамп не планирует привлекать американские войска к этому процессу.

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