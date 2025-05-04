Чи відправить Чехія своїх військових до України? Павел розкрив деталі

"Що стосується розміщення миротворчих сил на території України. Поки що ми не можемо про це говорити, оскільки не укладена мирна угода", - заявив Павел.

Президент Чехії наголосив, що поки не ведуться жодні конкретні розмови про те, які військові сили та яких країн могли б розміститися в Україні.

"Про мандат важко сказати щось конкретно. Це будуть приймати рішення окремі держави, кого і в якій кількості вони будуть надсилати", - зазначив глава чеської держави.

Він підкреслив, що Україна - це самостійна держава, яка буде давати на дозвіл на розміщення іноземних військових на своїх землях, коли буде досягнуто миру. Зараз західні партнери лише можуть обговорювати, яку підтримку, у якому вигляді вони можуть надати Києву.

"Ми зараз говорили про гарантії, які ми можемо надати або політичні, або комбінацією. Я переконаний, що комбінація гарантій - економічної, політичної і військової - це буде достатня міра гарантій безпеки для України", - резюмував Павел.