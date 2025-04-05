Мелони предложила защиту Украине по 5-й статье НАТО: как отреагировал Рютте

Премьер Италии Джорджия Мелони предложила распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО без членства страны в Альянсе. Эту идею, как и другие, можно рассмотреть после заключения перемирия между Украиной и РФ.

"Ну, опять же... Мы не можем позволить себе роскошь выстреливать из воды любую идею. Нам нужно, чтобы все эти идеи были на столе, а потом, когда будет заключено мирное соглашение, мы сможем очень четко оценить, каков лучший путь вперед", - сказал Рютте.

По словам Рютте, у НАТО нет собственных красных линий в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией, потому что Альянс не является частью этого процесса.

"Но, конечно, в общем, мы хотим, чтобы Украина была гордым суверенным государством, которое движется вперед. Это то, чего мы все хотим. Это должен быть справедливый и длительный мир. Путин никогда не должен попытаться сделать это снова", - отметил генсек НАТО.