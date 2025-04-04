Французские и британские войска будут среди первых в Украине, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон (Getty Images)

Французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. Они главные представители европейского континента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга.

Зеленский заявил, что французские и британские войска будут среди первых, кто прибудет в Украину. По его словам, эти страны являются главными представителями европейского континента. Президент также уточнил, что пока не может рассказать, когда именно контингент этих стран приедет, а также в каком количестве, поскольку это нарушает имеющиеся договоренности с партнерами. "Я уверен, абсолютно, что (французские и британские войска, ред.) будут среди первых", - подчеркнул президент.