Французские и британские войска будут среди первых в Украине, - Зеленский
Французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. Они главные представители европейского континента.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга.
Зеленский заявил, что французские и британские войска будут среди первых, кто прибудет в Украину.
По его словам, эти страны являются главными представителями европейского континента.
Президент также уточнил, что пока не может рассказать, когда именно контингент этих стран приедет, а также в каком количестве, поскольку это нарушает имеющиеся договоренности с партнерами.
"Я уверен, абсолютно, что (французские и британские войска, ред.) будут среди первых", - подчеркнул президент.
Размещение военного контингента в Украине
Заметим, что сегодня, 4 апреля, в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных". В диалоге принимал участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что в этом году уже состоялось несколько встреч коалиции. Никаких конкретных решений пока что принято не было. Однако подробнее о встрече, прошедшей сегодня в Киеве можно узнать в материале РБК-Украина.
РБК-Украина также писало, что Зеленский в свою очередь тоже поделился деталями того, как прошла встреча "коалиции решительных" в Киеве.
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