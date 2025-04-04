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Французские и британские войска будут среди первых в Украине, - Зеленский

Украина, Пятница 04 апреля 2025 23:22
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Французские и британские войска будут среди первых в Украине, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. Они главные представители европейского континента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга.

Зеленский заявил, что французские и британские войска будут среди первых, кто прибудет в Украину.

По его словам, эти страны являются главными представителями европейского континента.

Президент также уточнил, что пока не может рассказать, когда именно контингент этих стран приедет, а также в каком количестве, поскольку это нарушает имеющиеся договоренности с партнерами.

"Я уверен, абсолютно, что (французские и британские войска, ред.) будут среди первых", - подчеркнул президент.

Размещение военного контингента в Украине

Заметим, что сегодня, 4 апреля, в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных". В диалоге принимал участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что в этом году уже состоялось несколько встреч коалиции. Никаких конкретных решений пока что принято не было. Однако подробнее о встрече, прошедшей сегодня в Киеве можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также писало, что Зеленский в свою очередь тоже поделился деталями того, как прошла встреча "коалиции решительных" в Киеве.

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