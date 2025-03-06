Мелони предложила распространить 5-ю статью НАТО на Украину без членства в Альянсе
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности без членства страны в Альянсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление итальянского премьера во время общения с журналистами на полях встречи лидеров ЕС в Брюсселе.
"Очевидно, что центральным вопросом является мир в Украине, и я думаю, что мы все должны прилагать все возможные усилия для содействия мирному процессу, приветствуя американскую инициативу и всех, кто хочет достичь мирного процесса. Но справедливый мир требует четких гарантий безопасности", - сказала Мелони.
По ее мнению, эти гарантии безопасности всегда должны базироваться на НАТО, ведь "это единственный серьезный способ их обеспечить".
"Далее уже есть разные способы реализации, и мы работаем над своими предложениями. Но, по моему мнению, отправка неопределенных военных контингентов, британских или любых других, является самым сложным и, возможно, наименее эффективным решением. Я об этом говорил, повторял и также исключил возможность того, что в этом контексте могут быть направлены итальянские военные", - отметила премьер Италии.
По ее словам, нужно рассматривать более долгосрочные решения, чем простое отправление войск в Украину.
"Другое дело - это вопрос миротворческих миссий ООН, но это совсем другая тема, ведь такие миссии разворачиваются, когда мирный процесс уже начат. И это не то, что сейчас обсуждается. Повторяю, по этому предложению я остаюсь очень скептическим", - добавила Мелони.
Она отметила, что распространение действия 5-й статьи НАТО на Украину было бы значительно эффективнее.
"Это не то же самое, что вступление в НАТО, но речь идет о распространении на Украину такого же зонтика безопасности, который имеют страны НАТО. Это обеспечило бы стабильные, долговременные и реальные гарантии безопасности, больше чем некоторые из предложений, которые я вижу сейчас. Поэтому это одно из предложений, которое мы выдвигаем", - уточнила Мелони.
По словам главы итальянского правительства, эта тема обсуждается. Ее нужно еще доработать, но это инициатива, над которой Италия работает и которую она продвигает.
"Это не означает, что она будет реализована, но мы считаем, что важно встречаться, обсуждать эти вопросы и продолжать работу в этом направлении. Пока нет конкретных сроков, но я вижу значительный интерес к этой идее со стороны наших собеседников", - добавила она.
Отметим, статья 5 говорит о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, Украина надеялась получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, но этого не произошло. Власти настаивают на четком графике вступления, однако Альянс заявляет, что членство возможно только после завершения войны.
В то же время глава Пентагона Пит Гегсет на заседании в формате "Рамштайн" заявил о том, что США не считают вступление Украины в НАТО "реалистичным" результатом мирных переговоров.
Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным.
А позже Трамп вообще посоветовал Украине забыть о вступлении в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что если Украина не будет в НАТО, тогда Альянс должен быть на украинской территории. По его словам, альтернативой вступления Украины в НАТО является расположение войск Альянса на украинской территории. При этом в стране должна находиться армия, которая по размерам будет аналогична российской.
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