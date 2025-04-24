Британия не отправит войска в Украину, но поможет ВСУ другим путем, - The Times
Великобритания, вероятно, откажется от планов отправить тысячи военных в Украину. Однако бойцы Вооруженных сил Украины не останутся без помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
По данным издания, Великобритания, вероятно, откажется от планов отправить тысячи военных в Украину из-за высоких рисков, связанных с такой операцией, особенно на фоне возможности расширения конфликта в случае срыва перемирия Украины с Россией.
По данным анонимных источников издания, Великобритания и Европа больше не будут иметь наземных сил, которые будут охранять ключевые города, порты и атомные электростанции для обеспечения мира.
Как сообщается, Запад меняя подход к военной помощи Украине, пытается привести к тому, что Москва переместит свои красные линии для достижения мирного соглашения.
Зато, как пишет The Times, внимание в обязательствах по безопасности Украины будет сосредоточено на восстановлении и перевооружении украинской армии, с защитой с воздуха и моря.
Великобритания и Франция могут отправить военных инструкторов на запад Украины как форму поддержки. Хотя эти инструкторы не будут расположены вблизи передовой или действовать как сдерживающая сила, их основное внимание сосредоточится на восстановлении и перевооружении украинской армии.
Издание отмечает, что данные инструкторы будут обеспечены авиацией, которая будет защищать воздушное пространство Украины и обеспечивать воздушное прикрытие западных войск на земле.
Согласно наиболее вероятным планам, которые рассматриваются, Турция будет играть свою роль в море.
Поставки вооружения Украине
Как пишет издание, оружие из Британии и Европы будет продолжать поступать, поэтому Украина будет иметь сильную позицию, если Россия нарушит условия любого соглашения.
Однако, насколько известно, пока ничего не исключено, и Министерство обороны Британии четко утверждает, что они не готовы отказаться от планов отправить в страну свои войска.
Отправка военного контингента в Украину
Напомним, что в начале апреля в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных" - это объединение стран, которые пообещали помощь Украине в борьбе с российским агрессором.
О создании коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года.
По итогам "коалиции решительных" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. По словам главы государства, эти страны являются главными представителями европейского континента.
Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.
Уже 5 апреля президент Зеленский высказался об иностранном контингенте в Украине, и заявил об "ощутимом прогрессе" в этом вопросе.
По состоянию на 10 апреля было известно, что уже примерно шесть стран согласились прислать своих солдат на территорию Украины.
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