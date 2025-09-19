Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО

Украина и Россия пока ведут переговоры только по гуманитарным вопросам. Они касаются освобождения военнопленных.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров в интервью CNN .

На вопрос, действительно ли ведутся переговоры между Россией и Украиной о завершении войны, секретарь СНБО ответил, что сейчас речь идет только о гуманитарной части, в частности освобождении украинских военнопленных.

"Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных", - сказал Умеров.

По словам секретаря СНБО, с другой стороны европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

"Итак, на этом этапе, думаю, мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи", - добавил он.