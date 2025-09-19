Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО

Україна та Росія наразі ведуть перемовини лише з гуманітарних питань. Вони стосуються звільнення військовополонених.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров в інтерв'ю CNN .

На запитання, чи насправді ведуться переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, секретар РНБО відповів, що наразі йдеться лише про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених.

"Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", - сказав Умєров.

За словами секретаря РНБО, з іншого боку європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей.

"Отже, на цьому етапі, думаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі", - додав він.