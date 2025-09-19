Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Україна та Росія наразі ведуть перемовини лише з гуманітарних питань. Вони стосуються звільнення військовополонених.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.
На запитання, чи насправді ведуться переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, секретар РНБО відповів, що наразі йдеться лише про гуманітарну частину, зокрема звільнення українських військовополонених.
"Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", - сказав Умєров.
За словами секретаря РНБО, з іншого боку європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей.
"Отже, на цьому етапі, думаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі", - додав він.
Зустріч у Білому домі
Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні президент США Дональд Трамп провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленський.
Згодом до них приєдналися європейські лідери. Основною темою стало визначення подальших кроків для досягнення миру в Україні.
Переговори між Україною та РФ
Як відомо, Україна та Росія провели три раунди переговорів у Стамбулі в травні, червні та липні 2025 року. Українську делегацію очолював Рустем Умєров, який спочатку був міністром оборони, а пізніше - секретарем РНБО.
Україна на цих переговорах демонструвала готовність до припинення вогню вже зараз та чітко окреслила свої пріоритети: зупинку бойових дій, тишу по всій лінії фронту та припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Проте Москва не погодилася на перемир’я.
Головним результатом переговорів стали домовленості про обміни полоненими.
Останній обмін відбувся 24 серпня 2025 року. У межах цього обміну додому повернулися українські військові та цивільні, зокрема захисники Маріуполя, Київщини та інших напрямків.
Також Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Але Москва поки що продовжує свою агресію і висуває нові умови.