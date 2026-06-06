Стоит ли полностью отказываться от импорта комплектующих: что говорят производители
Украине не стоит полностью отказываться от импорта комплектующих для производства оружия. В частности, это экономически нецелесообразно.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке".
По мнению представителей оборонного сектора, несмотря на громкие лозунги, Украина не должна производить все, ведь это экономически нецелесообразно и технологически невозможно в короткой перспективе. Но есть критические сегменты, которые стоит локализовать или контролировать.
В частности, речь об элементах, определяющих боевую эффективность - это сенсоры, связь, навигация, а также компоненты, от которых зависит устойчивость к РЭБ и узлы, которые могут стать ключевыми в цепи поставок.
В то же время некритические компоненты можно и нужно закупать глобально - там, где это быстрее и дешевле.
"Украина должна не просто собирать дроны или системы, а контролировать их критическую технологическую основу. Потому что в войне решает не количество компонентов, а то, сможешь ли ты их получить завтра", - отметил директор технологической компании BlueBird Tech Борис Будеянский.
В NAUDI добавляют, что государство также должно вводить определенные шаги для стимулирования использовать украинскую компонентную базу. И речь идет не только о ценовых критериях.
Так, европейские страны устанавливают очень строгие требования, и в некоторых случаях четко определяется не только происхождение отдельных компонентов и узлов, но даже материалов, из которых они изготавливаются.
По мнению многих игроков рынка, оптимальная модель развития ВПК - это сочетание глобальных цепочек поставок с максимально возможной локализацией критических технологий.
Главная цель состоит в том, чтобы обеспечить непрерывность производства и технологическую независимость в наиболее важных направлениях.
Украина сегодня - это один из крупнейших рынков комплектующих для оборонной сферы из-за едва ли не рекордных масштабов производства конечной продукции ОПК, и поэтому перспективы отечественного рынка деталей для оборонки - это масштабирование производства с сочетанием демократичных цен и вариативности под каждого конкретного заказчика.
Производство оружия в Украине
Напомним, украинский оборонный сектор активно расширяет международное сотрудничество. В частности, Украина и Европа запускают совместное производство беспилотников за рубежом.
Проекты разворачиваются в кооперации с Норвегией, Нидерландами, Румынией, Германией и другими странами в рамках модели, где украинская сторона делится боевым опытом и технологиями, а европейские партнеры обеспечивают финансирование и мощности.
Кроме того, в Украине наращиваются темпы изготовления собственного ракетного вооружения. Как стало известно, частный оборонный сектор уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, однако производство ракет "Фламинго" резко возрастет после завершения полного перехода предприятий на двигатели собственной разработки.
Стоит отметить, что украинские производители вооружения наращивают локализацию производства, однако до сих пор зависят от импортных компонентов, часть из которых стала дефицитной.