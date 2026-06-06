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Китай остается ключевым поставщиком оборонки: как его заменить

10:02 06.06.2026 Сб
2 мин
Может ли Украина избавиться от зависимости от китайских комплектующих?
aimg Татьяна Степанова
Китай остается ключевым поставщиком оборонки: как его заменить Фото: Китай остается ключевым поставщиком украинской оборонки (Getty Images)
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Китай до сих пор остается ключевым игроком в глобальных цепочках поставок, и для украинской оборонки в частности.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке".

В то же время в последние годы наблюдается также постепенный "географический" переход. Часть закупок переходит в Евросоюз, Соединенные Штаты, Тайвань и Южную Корею.

Так, постепенно возрастает и роль диверсификации поставщиков, когда один компонент имеет несколько альтернатив. Кроме того, по ряду причин украинские производители все чаще строят гибридные цепи поставок, чтобы избежать критической зависимости от одного рынка. При этом китайские компоненты часто являются самыми дешевыми.

Поскольку Китай остается наиболее доступным рынком по масштабу и скорости, речь идет не о его полной замене, а об уменьшении критической зависимости.

"Важно честно признать, что Украина не единственная зависит от китайских компонентов. Китай давно перестал быть просто "фабрикой дешевых товаров". Сегодня это ключевой производственный гигант мира", - подчеркнули в BlueBird Tech.

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Да, от Китая зависят производства значительной части планеты. Просто для Украины эта зависимость стала не экономическим риском, а фактором боевой устойчивости.

При этом в XTI Engeneering отмечают, что их основными партнерами являются европейские производители, ведь они уже доказали свою надежность в длительной эксплуатации.

Компания производит сложную инженерную технику небольшими сериями, а не массовый продукт, ей легче планировать закупки и поддерживать необходимый запас комплектующих.

Производство оружия в Украине

Украинский оборонный сектор активно расширяет международное сотрудничество. В частности, Украина и Европа запускают совместное производство беспилотников за рубежом.

Проекты разворачиваются в кооперации с Норвегией, Нидерландами, Румынией, Германией и другими странами в рамках модели, где украинская сторона делится боевым опытом и технологиями, а европейские партнеры обеспечивают финансирование и мощности.

Кроме того, в Украине наращиваются темпы изготовления собственного ракетного вооружения. Как стало известно, частный оборонный сектор уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, однако производство ракет "Фламинго" резко возрастет после завершения полного перехода предприятий на двигатели собственной разработки.

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