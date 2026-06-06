Чи варто повністю відмовлятись від імпорту комплектуючих: що кажуть виробники
Україні не варто повністю відмовлятися від імпорту комплектуючих для виробництва зброї. Зокрема, це економічно недоцільно.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Китайський акцент. З чого роблять українські дрони та яких деталей не вистачає оборонці".
На думку представників оборонного сектору, попри гучні гасла, Україна не повинна виробляти все, адже це економічно недоцільно і технологічно неможливо в короткій перспективі. Але є критичні сегменти, які варто локалізувати або контролювати.
Зокрема, мова про елементи, що визначають бойову ефективність - це сенсори, зв’язок, навігація, а також компоненти, від яких залежить стійкість до РЕБ й вузли, які можуть стати ключовими у ланцюгу постачання.
У той же час некритичні компоненти можна і потрібно закуповувати глобально - там, де це швидше і дешевше.
"Україна має не просто збирати дрони чи системи, а контролювати їхню критичну технологічну основу. Бо у війні вирішує не кількість компонентів, а те, чи зможеш ти їх отримати завтра", - зазначив директор технологічної компанії BlueBird Tech Борис Будеянський.
У NAUDI додають, що держава також повинна запроваджувати певні кроки для стимулювання використовувати українську компонентну базу. Й мова йде не тільки про цінові критерії.
Так, європейські країни встановлюють дуже суворі вимоги, і в деяких випадках чітко окреслюється не лише походження окремих компонентів та вузлів, а й навіть матеріалів, з яких вони виготовляються.
На думку багатьох гравців ринку, оптимальна модель розвитку ВПК - це поєднання глобальних ланцюгів постачання з максимально можливою локалізацією критичних технологій.
Головна мета полягає в тому, щоб забезпечити безперервність виробництва та технологічну незалежність у найбільш важливих напрямках.
Україна сьогодні - це один з найбільших ринків комплектуючих для оборонної сфери через чи не рекордні масштаби виробництва кінцевої продукції ОПК, й тому перспективи вітчизняного ринку деталей для оборонки - це масштабування виробництва з поєднанням демократичних цін і варіативності під кожного конкретного замовника.
Виробництво зброї в Україні
Нагадаємо, український оборонний сектор активно розширює міжнародну співпрацю. Зокрема, Україна та Європа запускають спільне виробництво безпілотників за кордоном.
Проєкти розгортаються у кооперації з Норвегією, Нідерландами, Румунією, Німеччиною та іншими країнами в рамках моделі, де українська сторона ділиться бойовим досвідом і технологіями, а європейські партнери забезпечують фінансування та потужності.
Крім того, в Україні нарощуються темпи виготовлення власного ракетного озброєння. Як стало відомо, приватний оборонний сектор уже виробляє по три ракети "Фламінго" на добу, проте виробництво ракет "Фламінго" різко зросте після завершення повного переходу підприємств на двигуни власної розробки.
Варто зазначити, що українські виробники озброєння нарощують локалізацію виробництва, однак досі залежать від імпортних компонентів, частина з яких стала дефіцитною.