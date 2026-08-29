Нужно ли школьникам платить за проезд в Киеве: важные правила и исключения

Главное: Льготы на проезд : право бесплатного проезда в общественном транспорте Киева предоставляется, в частности, учащимся (воспитанникам) общеобразовательных учебных заведений - дневной формы обучения.

: право бесплатного проезда в общественном транспорте Киева предоставляется, в частности, учащимся (воспитанникам) общеобразовательных учебных заведений - дневной формы обучения. Сезонное изменение : во время летних каникул - с 1 июля по 31 августа - действие бесплатного проезда для школьников в Киеве традиционно приостанавливается (хотя определенные льготы, позволяющие сэкономить, сохраняются).

: во время летних каникул - с 1 июля по 31 августа - действие бесплатного проезда для школьников в Киеве традиционно приостанавливается (хотя определенные льготы, позволяющие сэкономить, сохраняются). Когда ездить можно бесплатно : во время учебного года и в период годового оценивания - с 1 сентября по 1 июля следующего года.

: во время учебного года и в период годового оценивания - с 1 сентября по 1 июля следующего года. Важный нюанс : право бесплатного проезда в общественном транспорте столицы предоставляется школьникам при наличии действительного ученического билета (зарегистрировать поездки с помощью валидатора позволяет электронный документ).

: право бесплатного проезда в общественном транспорте столицы предоставляется школьникам при наличии действительного ученического билета (зарегистрировать поездки с помощью валидатора позволяет электронный документ). "Исключение" из правил: бесплатный проезд распространяется исключительно на муниципальный транспорт (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулер и городскую электричку), в то время как в частных маршрутках действуют общие тарифы.

Имеют ли школьники льготы на проезд

Согласно правилам КП "Киевпасстранс" насчет предоставления услуг и пользования общественным наземным пассажирским транспортом столицы, право безвозмездного проезда предоставляется многим категориям лиц.

Среди них, в частности:

дети до 6 лет - без занятия отдельного места для сидения;

дети из многодетных семей - при наличии соответствующего удостоверения;

дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой - при наличии соответствующего удостоверения серии Д (с вкладкой в него);

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, воспитываемые или обучающиеся в учебно-воспитательных и учебных заведениях - при наличии соответствующих документов (единого билета);

ученики (воспитанники) общеобразовательных учебных заведений дневной формы обучения - при наличии соответствующего удостоверения (ученического билета).

Такое же право (на бесплатный проезд) предоставляет школьникам и КП "Киевский метрополитен".

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Что меняется для учеников школ летом

Согласно решению Киевского городского совета, бесплатный проезд (и проезд с частичной оплатой) предоставляется ученикам заведений общего среднего образования столицы только в период учебного года и годового оценивания:

с 1 сентября;

до 1 июля (следующего года).

Следовательно, во время летних каникул - с 1 июля по 31 августа - действие бесплатного проезда для школьников в Киеве традиционно приостанавливается.

"С 1 июля по 31 августа, фактически на время летних каникул, как и в большинстве украинских городов, проезд для учеников платный. В то же время на электронный ученический билет можно приобрести проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в 75%", - объяснил ранее заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

То есть сэкономить на проезде детей летом позволяют (по крайней мере, в этом году) отдельные льготные условия.

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Нужно ли платить за проезд с 1 сентября

С 1 сентября проезд для учеников в общественном транспорте Киева снова станет бесплатным.

Но есть важный нюанс. Для этого, согласно правилам КП "Киевпасстранс", необходимо иметь соответствующее удостоверение - ученический билет.

Раньше для этого подходил лишь "традиционный" документ (ученический-книжечка), выданный учебным заведением (подтверждавший факт обучения ребенка в школе или лицее).

Сейчас для регулярного бесплатного проезда (с регистрацией поездки с помощью валидатора) необходимо пользоваться электронным ученическим билетом, который можно оформить:

Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, могут пользоваться действующими проездными удостоверениями старого образца.

Однако действие ученического билета старого образца должно быть продлено в учебном заведении (он должен содержать такие реквизиты: фото, класс, срок действия, подпись ответственного лица и печать учебного заведения).

В завершение, школьникам и их родителям необходимо помнить, что к коммунальному общественному транспорту столицы относятся: автобусы (на городских маршрутах общего пользования), троллейбусы, трамваи, метрополитен, фуникулер и городская электричка.

То есть в киевских маршрутках (маршрутных такси, принадлежащих частным перевозчикам - коммерческим компаниям и предпринимателям) школьники права на бесплатный проезд не имеют, поэтому должны платить на общих основаниях.