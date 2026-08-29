Нужно ли школьникам платить за проезд в Киеве: важные правила и исключения

С началом учебного года вопрос ежедневных поездок детей в школу и обратно снова становится актуальным для многих киевских семей.
Подробнее о правилах насчет оплаты проезда учеников в транспорте столицы, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно правилам КП "Киевпасстранс" насчет предоставления услуг и пользования общественным наземным пассажирским транспортом столицы, право безвозмездного проезда предоставляется многим категориям лиц.
Среди них, в частности:
Такое же право (на бесплатный проезд) предоставляет школьникам и КП "Киевский метрополитен".
Согласно решению Киевского городского совета, бесплатный проезд (и проезд с частичной оплатой) предоставляется ученикам заведений общего среднего образования столицы только в период учебного года и годового оценивания:
Следовательно, во время летних каникул - с 1 июля по 31 августа - действие бесплатного проезда для школьников в Киеве традиционно приостанавливается.
"С 1 июля по 31 августа, фактически на время летних каникул, как и в большинстве украинских городов, проезд для учеников платный. В то же время на электронный ученический билет можно приобрести проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в 75%", - объяснил ранее заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
То есть сэкономить на проезде детей летом позволяют (по крайней мере, в этом году) отдельные льготные условия.
С 1 сентября проезд для учеников в общественном транспорте Киева снова станет бесплатным.
Но есть важный нюанс. Для этого, согласно правилам КП "Киевпасстранс", необходимо иметь соответствующее удостоверение - ученический билет.
Раньше для этого подходил лишь "традиционный" документ (ученический-книжечка), выданный учебным заведением (подтверждавший факт обучения ребенка в школе или лицее).
Сейчас для регулярного бесплатного проезда (с регистрацией поездки с помощью валидатора) необходимо пользоваться электронным ученическим билетом, который можно оформить:
Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, могут пользоваться действующими проездными удостоверениями старого образца.
Однако действие ученического билета старого образца должно быть продлено в учебном заведении (он должен содержать такие реквизиты: фото, класс, срок действия, подпись ответственного лица и печать учебного заведения).
В завершение, школьникам и их родителям необходимо помнить, что к коммунальному общественному транспорту столицы относятся: автобусы (на городских маршрутах общего пользования), троллейбусы, трамваи, метрополитен, фуникулер и городская электричка.
То есть в киевских маршрутках (маршрутных такси, принадлежащих частным перевозчикам - коммерческим компаниям и предпринимателям) школьники права на бесплатный проезд не имеют, поэтому должны платить на общих основаниях.
Напомним, ранее мы рассказывали, как подорожал проезд в Киеве и сколько стоят маршрутки с 1 августа.
Кроме того, мы объясняли, что изменится для украинских учеников с 1 сентября.
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