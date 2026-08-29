Чи треба школярам платити за проїзд у Києві: важливі правила та винятки

Головне: Пільги на проїзд : право безоплатного проїзду у громадському транспорті Києва надається, зокрема, учням (вихованцям) загальноосвітніх навчальних закладів - денної форми навчання.

: право безоплатного проїзду у громадському транспорті Києва надається, зокрема, учням (вихованцям) загальноосвітніх навчальних закладів - денної форми навчання. Сезонна зміна : під час літніх канікул - з 1 липня до 31 серпня - дія безкоштовного проїзду для школярів у Києві традиційно призупиняється (хоча певні пільги, які дозволяють зекономити, зберігаються).

: під час літніх канікул - з 1 липня до 31 серпня - дія безкоштовного проїзду для школярів у Києві традиційно призупиняється (хоча певні пільги, які дозволяють зекономити, зберігаються). Коли їздити можна безкоштовно : під час навчального року та у період річного оцінювання - з 1 вересня до 1 липня наступного року.

: під час навчального року та у період річного оцінювання - з 1 вересня до 1 липня наступного року. Важливий нюанс : право безкоштовного проїзду в громадському транспорті столиці надається школярам за наявності дійсного учнівського квитка (зареєструвати поїздки за допомогою валідатора дозволяє електронний документ).

: право безкоштовного проїзду в громадському транспорті столиці надається школярам за наявності дійсного учнівського квитка (зареєструвати поїздки за допомогою валідатора дозволяє електронний документ). "Виключення" з правил: безоплатний проїзд поширюється виключно на муніципальний транспорт (метро, автобуси, тролейбуси, трамваї, фунікулер і міську електричку), тоді як у приватних маршрутках діють загальні тарифи.

Чи мають школярі пільги на проїзд

Згідно з правилами КП "Київпастранс" щодо надання послуг та користування громадським наземним пасажирським транспортом столиці, право безоплатного проїзду надається багатьом категоріям осіб.

Серед них, зокрема:

діти до 6 років - без зайняття окремого місця для сидіння;

діти з багатодітних сімей - за наявності відповідного посвідчення;

діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою - за наявності відповідного посвідчення серії Д (з вкладкою до нього);

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах - за наявності відповідних документів (єдиного квитка);

учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання - за наявності відповідного посвідчення (учнівського квитка).

Таке ж право (на безкоштовний проїзд) надає школярам і КП "Київський метрополітен".

Читайте також: Не лише пенсіонери. Хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті

Що змінюється для учнів шкіл влітку

Відповідно до рішення Київської міської ради, безоплатний проїзд (та проїзд із частковою оплатою) надається учням закладів загальної середньої освіти столиці лише в період навчального року та річного оцінювання:

з 1 вересня;

до 1 липня (наступного року).

Отже, під час літніх канікул - з 1 липня до 31 серпня - дія безкоштовного проїзду для школярів у Києві традиційно призупиняється.

"З 1 липня до 31 серпня, фактично на час літніх канікул, як і в більшості українських міст, проїзд для учнів платний. Водночас на електронний учнівський квиток можна придбати проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою у 75%", - пояснив раніше заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Тобто зекономити на проїзді дітей влітку дозволяють (принаймні цього року) окремі пільгові умови.

Читайте також: Транспорт у Києві став платним для школярів: який тариф і де купити проїзний

Чи треба платити за проїзд з 1 вересня

З 1 вересня проїзд для учнів у громадському транспорті Києва знову стане безкоштовним.

Але є важливий нюанс. Для цього, згідно з правилами КП "Київпастранс", необхідно мати відповідне посвідчення - учнівський квиток.

Раніше для цього підходив лише "традиційний" документ (учнівський-книжечка), виданий закладом освіти (який підтверджував факт навчання дітини у школі чи ліцеї).

Зараз же для регулярного безкоштовного проїзду (з реєстрацією поїздки за допомогою валідатора) необхідно користуватись електронним учнівським квитком, який можна оформити:

Пасажири, які мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, можуть користуватися діючими проїзними посвідченнями старого зразка.

Проте дія учнівського квитка старого зразка повинна бути продовжена в навчальному закладі (він повинен містити такі реквізити: фото, клас, термін дії, підпис відповідальної особи та печатку закладу освіти).

Насамкінець, школярам і їхнім батькам необхідно пам'ятати, що до комунального громадського транспорту столиці належать: автобуси (на міських маршрутах загального користування), тролейбуси, трамваї, метрополітен, фунікулер і міська електричка.

Тобто у київських маршрутках (маршрутних таксі, які належать приватним перевізникам - комерційним компаніям та підприємцям) школярі права на безкоштовний проїзд не мають, тож повинні платити на загальних підставах.