Чи треба школярам платити за проїзд у Києві: важливі правила та винятки

З початком навчального року питання щоденних поїздок дітей до школи і назад знову стає актуальним для багатьох київських сімей.
Докладніше про правила щодо оплати проїзду учнів у транспорті столиці, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з правилами КП "Київпастранс" щодо надання послуг та користування громадським наземним пасажирським транспортом столиці, право безоплатного проїзду надається багатьом категоріям осіб.
Серед них, зокрема:
Таке ж право (на безкоштовний проїзд) надає школярам і КП "Київський метрополітен".
Відповідно до рішення Київської міської ради, безоплатний проїзд (та проїзд із частковою оплатою) надається учням закладів загальної середньої освіти столиці лише в період навчального року та річного оцінювання:
Отже, під час літніх канікул - з 1 липня до 31 серпня - дія безкоштовного проїзду для школярів у Києві традиційно призупиняється.
"З 1 липня до 31 серпня, фактично на час літніх канікул, як і в більшості українських міст, проїзд для учнів платний. Водночас на електронний учнівський квиток можна придбати проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою у 75%", - пояснив раніше заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Тобто зекономити на проїзді дітей влітку дозволяють (принаймні цього року) окремі пільгові умови.
З 1 вересня проїзд для учнів у громадському транспорті Києва знову стане безкоштовним.
Але є важливий нюанс. Для цього, згідно з правилами КП "Київпастранс", необхідно мати відповідне посвідчення - учнівський квиток.
Раніше для цього підходив лише "традиційний" документ (учнівський-книжечка), виданий закладом освіти (який підтверджував факт навчання дітини у школі чи ліцеї).
Зараз же для регулярного безкоштовного проїзду (з реєстрацією поїздки за допомогою валідатора) необхідно користуватись електронним учнівським квитком, який можна оформити:
Пасажири, які мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, можуть користуватися діючими проїзними посвідченнями старого зразка.
Проте дія учнівського квитка старого зразка повинна бути продовжена в навчальному закладі (він повинен містити такі реквізити: фото, клас, термін дії, підпис відповідальної особи та печатку закладу освіти).
Насамкінець, школярам і їхнім батькам необхідно пам'ятати, що до комунального громадського транспорту столиці належать: автобуси (на міських маршрутах загального користування), тролейбуси, трамваї, метрополітен, фунікулер і міська електричка.
Тобто у київських маршрутках (маршрутних таксі, які належать приватним перевізникам - комерційним компаніям та підприємцям) школярі права на безкоштовний проїзд не мають, тож повинні платити на загальних підставах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подорожчав проїзд у Києві і скільки коштують маршрутки з 1 серпня.
Крім того, ми пояснювали, що зміниться для українських учнів з 1 вересня.
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