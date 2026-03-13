Станет ли операция против Ирана успехом для Трампа: анализ эксперта

США могут не достичь целей своей операции против иранского режима. Пока что у Тегерана есть силы, чтобы обороняться.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.
По словам эксперта, пока неясно, станет ли американская операция против Ирана успехом для Вашингтоном.
"Но пока выглядит, что они не достигнут своих целей. Поскольку, во-первых, режим удержался... У него есть еще возможности, то есть ракеты, дроны и так далее. Мы не увидели там восстания организованного, которое могло бы изменить режим", - обратил внимание Хара.
Он добавил, что сейчас американцы пытаются организовать гражданскую войну курдов против иранцев. Удастся ли это США - открытый вопрос. Необходимо учитывать, что у курдов в большинстве своем есть только стрелковое оружие, у них нет тяжелой техники, авиации и ракет.
Хара обратил внимание, что по окраинах Ирана проживают этнические меньшинства - азербайджанцы, курды, арабы и не только. И теоретически они могут отсоединится от страны.
"Но это не изменит саму ситуацию в Тегеране и смену власти", - уточнил эксперт.
Напомним, американо-израильская операция против Ирана началась в конце февраля. В отличии от случая с Венесуэлой, когда американцам удалось сменить режим молниеносно, боевые действия с Ираном продолжаются уже несколько недель.
Президент США Дональд Трамп заверял, что операцию против Ирана рассчитывали провести за 4 недели.
Несколько дней назад американский лидер рассказал, что война "близка к завершению". Но сегодня, 13 марта, СМИ написали о том, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы.