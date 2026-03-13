Чи стане операція проти Ірану успіхом для Трампа: аналіз експерта

США можуть не досягти цілей своєї операції проти іранського режиму. Поки що в Тегерана є сили, щоб оборонятися.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.
За словами експерта, поки що неясно, чи стане американська операція проти Ірану успіхом для Вашингтоном.
"Але поки що виглядає, що вони не досягнуть своїх цілей. Оскільки, по-перше, режим утримався... У нього є ще можливості, тобто ракети, дрони тощо. Ми не побачили там повстання організованого, яке могло б змінити режим", - звернув увагу Хара.
Він додав, що зараз американці намагаються організувати громадянську війну курдів проти іранців. Чи вдасться це США - відкрите питання. Необхідно враховувати, що у курдів здебільшого є тільки стрілецька зброя, у них немає важкої техніки, авіації та ракет.
Хара звернув увагу, що на околицях Ірану проживають етнічні меншини - азербайджанці, курди, араби і не тільки. І теоретично вони можуть від'єднається від країни.
"Але це не змінить саму ситуацію в Тегерані і зміну влади", - уточнив експерт.
Нагадаємо, американо-ізраїльська операція проти Ірану розпочалася наприкінці лютого. На відміну від випадку з Венесуелою, коли американцям вдалося змінити режим блискавично, бойові дії з Іраном тривають уже кілька тижнів.
Президент США Дональд Трамп запевняв, що операцію проти Ірану розраховували провести за 4 тижні.
Кілька днів тому американський лідер розповів, що війна "близька до завершення". Але сьогодні, 13 березня, ЗМІ написали про те, що США перекидають на Близький Схід додаткові сили.