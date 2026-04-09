Отменят ли топливный кэшбэк с мая? В Минэкономики объяснили, что будет с выплатами
Ежедневно украинцам начисляют около 20 млн гривен топливного кэшбэка, однако срок действия программы ограничен.
В ответ на запрос РБК-Украина в Минэкономики объяснили, планируют ли продолжать выплаты до 1000 гривен после 1 мая и от каких факторов на мировом рынке нефти зависит судьба компенсаций.
Главное:
- Будущее программы: решение о продлении топливного кэшбэка после 1 мая будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти и экономической целесообразности.
- Объемы выплат: на сегодня программа работает стабильно - ежедневно водителям начисляется около 20 млн грн компенсаций.
- Почему не ценовое регулирование: Правительство сознательно избегает прямого контроля цен на АЗС, чтобы не допустить разбалансировки рынка и возникновения дефицита.
- Преимущество кэшбэка: этот инструмент выбран как наиболее адресный (до 1000 грн в месяц); он эффективнее снижения акцизов, поскольку не вымывает средства из бюджета без надобности.
- Готовность к изменениям: цифровая инфраструктура "Национального кэшбека" уже опробована, что позволяет государству быстро адаптировать условия поддержки под новые рыночные вызовы.
- Состояние рынка: сейчас ситуация с топливом в Украине стабильная, дефицита нет, а запасы обеспечены в достаточном количестве.
Почему выбрали именно кэшбек?
Как поснили в Минэкономики, вместо прямого регулирования цен или снижения налогов, государство внедрило адресную помощь. Это позволяет поддержать уязвимые категории потребителей, не создавая дефицита на рынке и не уменьшая поступления в бюджет.
Сейчас кэшбек позволяет частично компенсировать расходы на топливо в пределах 1000 гривен.
Будет ли продолжение после 1 мая?
Программа создавалась как временный ответ на резкий рост мировых цен из-за внешних факторов. Окончательное решение о ее продлении будет зависеть от двух факторов:
- Ситуация на мировом рынке нефтепродуктов.
- Экономическая целесообразность и актуальность такой поддержки.
В Минэкономики отмечают, что цифровая инфраструктура программы уже испытана, поэтому государство может быстро адаптировать ее параметры под любую рыночную ситуацию.
Текущие результаты
На сегодня рынок топлива стабилен, а ресурс есть в достаточном количестве по всей стране. Ежедневно по программе топливного кэшбека начисляется около 20 млн грн, что полностью соответствует предварительным прогнозам.