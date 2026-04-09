Отменят ли топливный кэшбэк с мая? В Минэкономики объяснили, что будет с выплатами

10:30 09.04.2026 Чт
3 мин
В Кабмине объяснили, от чего будет зависеть дальнейшая судьба кэшбэка на топливо
aimg Александр Бердинских aimg Ирина Гамерская
Фото: украинцы могут получить кэшбек за горючее, но только до мая (Getty Images)

Ежедневно украинцам начисляют около 20 млн гривен топливного кэшбэка, однако срок действия программы ограничен.

В ответ на запрос РБК-Украина в Минэкономики объяснили, планируют ли продолжать выплаты до 1000 гривен после 1 мая и от каких факторов на мировом рынке нефти зависит судьба компенсаций.

Читайте также: Миллионы на топливо. Кто на самом деле зарабатывает на кэшбэке - государство, бизнес или украинцы

Главное:

  • Будущее программы: решение о продлении топливного кэшбэка после 1 мая будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти и экономической целесообразности.
  • Объемы выплат: на сегодня программа работает стабильно - ежедневно водителям начисляется около 20 млн грн компенсаций.
  • Почему не ценовое регулирование: Правительство сознательно избегает прямого контроля цен на АЗС, чтобы не допустить разбалансировки рынка и возникновения дефицита.
  • Преимущество кэшбэка: этот инструмент выбран как наиболее адресный (до 1000 грн в месяц); он эффективнее снижения акцизов, поскольку не вымывает средства из бюджета без надобности.
  • Готовность к изменениям: цифровая инфраструктура "Национального кэшбека" уже опробована, что позволяет государству быстро адаптировать условия поддержки под новые рыночные вызовы.
  • Состояние рынка: сейчас ситуация с топливом в Украине стабильная, дефицита нет, а запасы обеспечены в достаточном количестве.
Читайте также: Цены на АЗС пошли вниз. Свириденко ждет от заправок справедливых ценников

Почему выбрали именно кэшбек?

Как поснили в Минэкономики, вместо прямого регулирования цен или снижения налогов, государство внедрило адресную помощь. Это позволяет поддержать уязвимые категории потребителей, не создавая дефицита на рынке и не уменьшая поступления в бюджет.

Сейчас кэшбек позволяет частично компенсировать расходы на топливо в пределах 1000 гривен.

Читайте также: В Украине заработал "топливный" кэшбэк: как получить деньги и когда они поступят

Будет ли продолжение после 1 мая?

Программа создавалась как временный ответ на резкий рост мировых цен из-за внешних факторов. Окончательное решение о ее продлении будет зависеть от двух факторов:

  • Ситуация на мировом рынке нефтепродуктов.
  • Экономическая целесообразность и актуальность такой поддержки.

В Минэкономики отмечают, что цифровая инфраструктура программы уже испытана, поэтому государство может быстро адаптировать ее параметры под любую рыночную ситуацию.

Текущие результаты

На сегодня рынок топлива стабилен, а ресурс есть в достаточном количестве по всей стране. Ежедневно по программе топливного кэшбека начисляется около 20 млн грн, что полностью соответствует предварительным прогнозам.

Читайте также: Стремительный рост цен на АЗС проанализировали в АМКУ: первые результаты
Новости
Возвращение к графикам: почему в Украине снова начали выключать свет
Возвращение к графикам: почему в Украине снова начали выключать свет
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой