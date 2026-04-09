ua en ru
Чт, 09 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Чи скасують паливний кешбек з травня? У Мінекономіки пояснили, що буде з виплатами

10:30 09.04.2026 Чт
2 хв
В Кабміні пояснили, від чого залежатиме подальша доля кешбеку на пальне
aimg Олександр Бердинських aimg Ірина Гамерська
Фото: українці можуть отримати кешбек за пальне, але тільки до травня (Getty Images)

Щодня українцям нараховують близько 20 млн гривень паливного кешбеку, проте термін дії програми обмежений.

У відповідь на запит РБК-Україна в Мінекономіки пояснили, чи планують продовжувати виплати до 1000 гривень після 1 травня та від яких факторів на світовому ринку нафти залежить доля компенсацій.

Головне:

  • Майбутнє програми: рішення про продовження паливного кешбеку після 1 травня залежатиме від ситуації на світовому ринку нафти та економічної доцільності.
  • Обсяги виплат: на сьогодні програма працює стабільно - щодня водіям нараховується близько 20 млн грн компенсацій.
  • Чому не цінове регулювання: Уряд свідомо уникає прямого контролю цін на АЗС, щоб не допустити розбалансування ринку та виникнення дефіциту.
  • Перевага кешбеку: цей інструмент обрано як найбільш адресний (до 1000 грн на місяць); він ефективніший за зниження акцизів, оскільки не вимиває кошти з бюджету без потреби.
  • Готовність до змін: цифрова інфраструктура "Національного кешбеку" вже випробувана, що дозволяє державі швидко адаптувати умови підтримки під нові ринкові виклики.
  • Стан ринку: зараз ситуація з пальним в Україні стабільна, дефіциту немає, а запаси забезпечені в достатній кількості.
Чому обрали саме кешбек?

Як поснили в Мінекономіки, замість прямого регулювання цін або зниження податків, держава впровадила адресну допомогу. Це дозволяє підтримати вразливі категорії споживачів, не створюючи дефіциту на ринку та не зменшуючи надходження до бюджету.

Наразі кешбек дозволяє частково компенсувати витрати на пальне в межах 1000 гривень.

Чи буде продовження після 1 травня?

Програма створювалася як тимчасова відповідь на різке зростання світових цін через зовнішні фактори. Остаточне рішення про її продовження залежатиме від двох факторів:

  • Ситуація на світовому ринку нафтопродуктів.
  • Економічна доцільність та актуальність такої підтримки.

В Мінекономіки зазначають, що цифрова інфраструктура програми вже випробувана, тому держава може швидко адаптувати її параметри під будь-яку ринкову ситуацію.

Поточні результати

На сьогодні ринок пального стабільний, а ресурс є в достатній кількості по всій країні. Щодня за програмою паливного кешбеку нараховується близько 20 млн грн, що повністю відповідає попереднім прогнозам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Ціни на бензин
