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Разорвет ли Украина дипотношения с Ираном после передачи ракет России: что говорят в МИДе

Вторник 10 сентября 2024 19:28
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Разорвет ли Украина дипотношения с Ираном после передачи ракет России: что говорят в МИДе Фото: Георгий Тихий, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Левицкий

Если передача иранских баллистических ракет России действительно состоялась и факт применения будет зафиксирован, то Украина предпримет соответствующие шаги, в частности, может разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого во время брифинга.

Тихий напомнил, что украинский МИД выразил свою жесткую позицию, что эта передача баллистических ракет России будет иметь разрушительные последствия для дипломатических отношений Украины и Ирана. По его словам, это предупреждение остается в силе.

"Я не буду уточнять, что именно подразумевается под разрушительными последствиями, чтобы не ослаблять дипломатические позиции, но все опции, включая ту, которую вы назвали (разрыв дипотношений - ред.), на столе. Если эта передача действительно произошла и факт применение будет зафиксировано, то Украина будет инициировать следующие последствия", - сказал спикер МИД.

Иран передал России баллистические ракеты

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.

Вчера в ЕС сообщили, что получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию.

Уже сегодня в Госдепе США подтвердили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, враг применит их против Украины в течение нескольких недель.

Добавим, вчера, 9 сентября, Министерство иностранных дел вызвано временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахрияра Амузегара. Его предупредили о последствиях при подтверждении информации о передаче России баллистических ракет.

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МИД Украины Иран
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