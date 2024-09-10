Чи розірве Україна дипвідносини з Іраном після передачі ракет Росії: що кажуть у МЗС
Якщо передача іранських балістичних ракет Росії дійсно відбулася і факт застосування буде зафіксовано, то Україна здійснить відповідні кроки, зокрема, може розірвати дипломатичні відносини з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого під час брифінгу.
Тихий нагадав, що українське МЗС висловило свою жорстку позицію, що це передача балістичних ракет Росії матиме руйнівні наслідки для дипломатичних відносин України та Ірану. За його словами, це попередження залишається в силі.
"Я не буду уточнювати, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичні позиції, але всі опції, включно з тією, яку ви назвали (розрив дипвідносин - ред.), на столі. Якщо ця передача дійсно відбулася і факт застосування буде зафіксовано, то Україна буде ініціювати наступні наслідки", - сказав речник МЗС.
Іран передав Росії балістичні ракети
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії.
Вчора у ЄС повідомили, що отримали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії.
Вже сьогодні у Держдепі США підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.
Додамо, вчора, 9 вересня, Міністерство закордонних справ викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара. Його попередили про наслідки у разі підтвердження інформації про передачу Росії балістичних ракет.
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