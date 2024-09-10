Чи розірве Україна дипвідносини з Іраном після передачі ракет Росії: що кажуть у МЗС

Якщо передача іранських балістичних ракет Росії дійсно відбулася і факт застосування буде зафіксовано, то Україна здійснить відповідні кроки, зокрема, може розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого під час брифінгу.