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МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана из-за возможной поставки ракет РФ

Понедельник 09 сентября 2024 19:04
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МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана из-за возможной поставки ракет РФ Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел в понедельник, 8 сентября, вызвано временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахрияра Амузегара. Его предупредили о последствиях в случае подтверждения информации о передаче России баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается, МИД Украины выразил Амузегару глубокую обеспокоенность украинской стороны в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет России.

"Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", - отметили в ведомстве.

Что предшествовало

Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.

Иран в ООН опроверг передачу ракет России. Однако позже иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил, что Тегеран передал России ракеты. Он отметил, что это была часть бартера. Другая часть сделки - поставка дронов.

Сегодня в ЕС сообщили, что получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию.

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