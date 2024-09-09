МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана из-за возможной поставки ракет РФ
Министерство иностранных дел в понедельник, 8 сентября, вызвано временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахрияра Амузегара. Его предупредили о последствиях в случае подтверждения информации о передаче России баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Как отмечается, МИД Украины выразил Амузегару глубокую обеспокоенность украинской стороны в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет России.
"Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", - отметили в ведомстве.
Что предшествовало
Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.
Иран в ООН опроверг передачу ракет России. Однако позже иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил, что Тегеран передал России ракеты. Он отметил, что это была часть бартера. Другая часть сделки - поставка дронов.
Сегодня в ЕС сообщили, что получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию.
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