США подтверждают передачу России иранских ракет, сегодня введут новые санкции

Российская Федерация (РФ) получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, враг применит их против Украины в течение следующих нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкена, цитируемого The Washington Post.

"Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран приватно, что этот шаг был бы опасной эскалацией. Россия уже получила партии этих ракет ", - заявил Блинкен.

Также он добавил, что Россия, вероятно, использует иранские баллистические ракеты уже в течение нескольких недель.

В частности государственный секретарь добавил, что сегодня, 10 сентября, Штаты объявят новые санкции. Известно, что под ограничения попадет крупнейшая иранская авиакомпания Iran Air.

Санкции - это хорошо, но есть нюанс

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, введение санкций против Ирана за помощь России ракетами, является хорошей новостью. Впрочем, это не единственное в чем нуждается Украина.

"Но также нужно разрешение на применение западного оружия по военным целям на территории РФ, предоставление более дальнобойных ракет, и усиление нашей ПВО", - написал он.

Баллистические ракеты Ирана для РФ

Еще в сентябре газета The Wall Street Journal писало о том, что Российская Федерация получила от Ирана партию баллистических ракет, вероятно, короткого радиуса действия. Также перед этим выяснилось, что Тегеран ужесточил производство ракет и дронов после подписания соглашения о сотрудничестве со страной-террористом.

Сегодня, 10 сентября, глава украинского правительства Денис Шмигаль заявил, что в настоящее время он не располагает конкретным фактом, который бы подтвердил передачу снарядов.

Между тем эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце рассказал, что известно о ракетах и какие области окажутся под угрозой.

Также подробнее об иранских баллистических ракетах можно прочитать в материале РБК-Украина "Аналоги С-300 и "Искандер-М". В чем опасность иранской баллистики в руках РФ".