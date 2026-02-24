Фицо обвинили в госизмене после решения по электроэнергии для Украины

Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" планирует подать уголовную жалобу в прокуратуру относительно решения премьер-министра Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Оппозиция обвиняет Фицо в злоупотреблении полномочиями

Лидер партии "Свобода и Солидарность" Бранислав Грёлинг заявил во время пресс-конференции возле Генпрокуратуры Словакии, что в жалобе премьеру будут вменять ряд тяжких нарушений.

Речь идет, в частности, о:

злоупотреблении полномочиями должностного лица;

государственной измене;

бесчеловечность;

террористический акт;

нарушение обязанностей при управлении государственным имуществом.

Решение Фицо играет на руку России

Депутат Кароль Галек заявил, что, по его мнению, словацкий премьер "открывает новый фронт против Украины" на стороне России.

По словам политика, прекращение аварийных поставок электроэнергии может иметь критические последствия.

"Может случиться так, что в больнице, где будут оперировать раненых после российского удара, не будет света", - отметил он.

Что предшествовало

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что после атаки 27 января был прекращен транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Венгрия и Словакия обвинили в этом Украину. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о якобы "энергетическом шантаже" со стороны Киева.