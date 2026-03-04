Выстрел себе в ногу: в МИД ответили Словакии на решение об электричестве

Решение словацкой стороны разорвать контракт на поставку аварийной электроэнергии в Украину - это выстрел себе в ногу со стороны Братиславы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого на брифинге 4 марта.

Тихий отметил, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо и его приспешники стреляют в ногу не просто Словакии, а собственным энергетическим компаниям. Украина получает эту электроэнергию за деньги, а не бесплатно.

"Поэтому правительство Фицо просто лишит словацкие компании заработка, в то время как Украина получит эту электроэнергию из других источников. Объяснение таких странных намерений только одно: для Фицо речь идет не о гражданах Словакии, а о сохранении его экономических связей с РФ - даже ценой ущерба словацкому бизнесу", - отметил Тихий.

Он добавил, что Фицо продолжает отказываться от встречи, которую ему предложил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече стороны могли бы решить проблемные вопросы, а предложение все еще в силе.