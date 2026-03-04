ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Выстрел себе в ногу: в МИД ответили Словакии на решение об электричестве

20:50 04.03.2026 Ср
Почему решение Фицо опасно для Словакии?
aimg Антон Корж
Выстрел себе в ногу: в МИД ответили Словакии на решение об электричестве Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение словацкой стороны разорвать контракт на поставку аварийной электроэнергии в Украину - это выстрел себе в ногу со стороны Братиславы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого на брифинге 4 марта.

Читайте также: У Зеленского очертили Фицо четкие рамки для встречи по "Дружбе"

Тихий отметил, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо и его приспешники стреляют в ногу не просто Словакии, а собственным энергетическим компаниям. Украина получает эту электроэнергию за деньги, а не бесплатно.

"Поэтому правительство Фицо просто лишит словацкие компании заработка, в то время как Украина получит эту электроэнергию из других источников. Объяснение таких странных намерений только одно: для Фицо речь идет не о гражданах Словакии, а о сохранении его экономических связей с РФ - даже ценой ущерба словацкому бизнесу", - отметил Тихий.

Он добавил, что Фицо продолжает отказываться от встречи, которую ему предложил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече стороны могли бы решить проблемные вопросы, а предложение все еще в силе.

Прекращение импорта электроэнергии из Словакии: что известно

Напомним, еще в феврале Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. Причиной он назвал ситуацию с нефтепроводом "Дружба". А 23 февраля Фицо заявил, что Словакия приостанавливает аварийные поставки электроэнергии в Украину, несмотря на крайне тяжелую ситуацию в стране из-за российских ударов.

Позже Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" анонсировала подачу жалобы в прокуратуру относительно решения Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.

Однако несмотря на это словацкое правительство открыто наплевал на парламент и принял решение прекратить поставки электричества в Украину. 4 марта стало известно, что словацкая госкомпания SEPS заявила о намерении разорвать контракт с украинским "Укрэнерго".

МИД Украины Украина Электроэнергия
