У Зеленского очертили Фицо четкие рамки для встречи по "Дружбе

Воскресенье 01 марта 2026 23:43
У Зеленского очертили Фицо четкие рамки для встречи по "Дружбе Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина готова обсудить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо все вопросы по нефтепроводу Дружба. Киев предложил четкие даты визита, когда словацкий чиновник может приехать в нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента.

"Украина предложила... Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину - 6 или 9 марта - для обсуждения всех имеющихся вопросов", - говорится в сообщении.

В ОП отметили добавили, что готовы говорить, как и было договорено во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским в Робертом Фицо.

Что предшествовало

Напомним, что 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия атаковала нефтепровод "Дружба". После этого транзит нефти в Словакию и Венгрию был прекращен.

При этом Будапешт и Братислава начали обвинять во всем Украину, утверждая, что это Киев не хочет возобновлять поставки якобы по политическим причинам.

Причем в ответ Словакия, а позже и Венгрия, пригрозили остановить поставки электроэнергии Украине. Угрозы прозвучали на фоне крайне сложной ситуации с энергетикой в Украине из-за атак РФ.

Также известно, что 27 февраля премьер Венгрии Виктор Орбана поговорил с Робертом Фицо. По итогу они выразили несогласие с тем, что возобновить работу "Дружбы" невозможно из-за технических проблем.

По этой причине Венгрия и Словакия хотят создать "следственную комиссию" и требуют от президента Украины допуска на объект.

Украина Дружба Роберт Фицо
