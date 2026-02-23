Фицо запретил аварийные поставки электроэнергии в Украину

Словакия приостанавливает аварийные поставки электроэнергии в Украину, несмотря на крайне тяжелую ситуацию в стране из-за российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Facebook .

Запрет на поставки электроэнергии

Глава словацкого правительства рассказал, что на заседании с министром финансов Словакии Лацо Каменицким он приказал прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

"С сегодняшнего дня действует правило: если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, такая помощь предоставлена не будет. Речь идет о первом ответном шаге, на который правительство Словакии имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств", - добавил он.

Также Фицо пригрозил, что если Украина "продолжит наносить ущерб поставкам нефти в Словакию", его правительство пересмотрит "прежние конструктивные позиции в отношении членства Украины в ЕС и подготовит дальнейшие меры".

Просьба о разговоре с Зеленским

Премьер Словакии рассказал, что до принятия такого решения он хотел поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и получить ответ, когда и будут ли возобновлен транзит нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба".

"Мы получили сообщение, что президент Украины готов к разговору лишь после 25 февраля этого года. Ввиду серьезности ситуации и объявленного в Словакии состояния нефтяной чрезвычайной ситуации мы при данных обстоятельствах вынуждены немедленно приступить к первой ответной мере", - пожаловался Фицо.

Он обвинил главу украинского государства в том, что он якобы ведет себя по отношению к Словакии как враг. По мнению Фицо, Зеленский сам прекратил транзит газа.

"Украинский президент намеренно нанес нам ущерб и прекращением поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Мы были вынуждены объявить состояние нефтяной чрезвычайной ситуации", - сказал Фицо.