Верить ли прогнозам сурка о весне: в Укргидрометцентре расставили точки над "и"
Прогнозы сурков о приходе весны стали народной традицией, но имеют ли они научную основу? В Укргидрометцентре раскрыли правду о "метеорологических способностях" грызунов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Стоит ли верить прогнозам сурка о весне
Украинцам напомнили, что сегодня - снова актуален вопрос о том, что специалисты УкрГМЦ думают насчет "прогнозов сурков".
Ведь именно 2 февраля в Украине и мире отмечают так называемый День сурка.
"Идея этого праздника остается неизменной - привлечение внимания к биоразнообразию и сохранению украинской степи" (в Украине) - считают соорганизаторы мероприятия", - рассказали в Укргидрометцентре.
Уточняется, что сурок может называться также:
- либо байбак;
- либо степной сурок (Marmota bobak).
Речь идет о "виде грызунов рода сурков семейства виверровых", который в 2021 году был:
- отнесен к исчезающим видам;
- внесен в Красную книгу Украины.
"В связи с тем, что существование сурка связано с целинами и залежами, сохранение его как вида нужно осуществлять в заповедниках и прекратить браконьерское истребление", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Важно также "проводить информационную работу среди охотников".
Отмечается одновременно, что "к серьезным научным прогнозам и синоптике, это не имеет никакого отношения".
Публикация пресс-службы УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
О чем "рассказал" украинцам сурок Тимка в этом году
Несмотря на то, что День сурка был основан в США, в Украине сейчас живут собственные животные-"метеорологи" (по народной традиции).
Речь идет, в частности, о семье сурков, которые живут в Харьковской области (под присмотром специалистов биостанции Харьковского национального университета имени В. Каразина).
В этом году о том, какой будет весна, "предсказывал" в дистанционном формате Тимка IV.
Так называемый "переводчик с языка сурка" Владимир Грубник рассказал: "В этом году сурок увидел свою тень, то есть весна придет через 6 недель... По крайней мере он так считает".
Напомним, ранее мы рассказывали, что погода в Украине завтра, 3 февраля, будет контрастной. Ночью температура во многих областях упадет до -27 градусов, тогда как днем в одном из регионов воздух может прогреться до +5 градусов по Цельсию.
Кроме того, эксперты Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику февраля и объяснили, каким может быть последний месяц зимы в целом.
