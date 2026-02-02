ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Верить ли прогнозам сурка о весне: в Укргидрометцентре расставили точки над "и"

Понедельник 02 февраля 2026 16:34
UA EN RU
Верить ли прогнозам сурка о весне: в Укргидрометцентре расставили точки над "и" Прогноз погоды на весну "предвещает" сурок Тимка в Харьковской области (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Прогнозы сурков о приходе весны стали народной традицией, но имеют ли они научную основу? В Укргидрометцентре раскрыли правду о "метеорологических способностях" грызунов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Стоит ли верить прогнозам сурка о весне

Украинцам напомнили, что сегодня - снова актуален вопрос о том, что специалисты УкрГМЦ думают насчет "прогнозов сурков".

Ведь именно 2 февраля в Украине и мире отмечают так называемый День сурка.

"Идея этого праздника остается неизменной - привлечение внимания к биоразнообразию и сохранению украинской степи" (в Украине) - считают соорганизаторы мероприятия", - рассказали в Укргидрометцентре.

Уточняется, что сурок может называться также:

  • либо байбак;
  • либо степной сурок (Marmota bobak).

Речь идет о "виде грызунов рода сурков семейства виверровых", который в 2021 году был:

  • отнесен к исчезающим видам;
  • внесен в Красную книгу Украины.

"В связи с тем, что существование сурка связано с целинами и залежами, сохранение его как вида нужно осуществлять в заповедниках и прекратить браконьерское истребление", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Важно также "проводить информационную работу среди охотников".

Отмечается одновременно, что "к серьезным научным прогнозам и синоптике, это не имеет никакого отношения".

Верить ли прогнозам сурка о весне: в Укргидрометцентре расставили точки над &quot;и&quot;Публикация пресс-службы УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

О чем "рассказал" украинцам сурок Тимка в этом году

Несмотря на то, что День сурка был основан в США, в Украине сейчас живут собственные животные-"метеорологи" (по народной традиции).

Речь идет, в частности, о семье сурков, которые живут в Харьковской области (под присмотром специалистов биостанции Харьковского национального университета имени В. Каразина).

В этом году о том, какой будет весна, "предсказывал" в дистанционном формате Тимка IV.

Так называемый "переводчик с языка сурка" Владимир Грубник рассказал: "В этом году сурок увидел свою тень, то есть весна придет через 6 недель... По крайней мере он так считает".

Напомним, ранее мы рассказывали, что погода в Украине завтра, 3 февраля, будет контрастной. Ночью температура во многих областях упадет до -27 градусов, тогда как днем в одном из регионов воздух может прогреться до +5 градусов по Цельсию.

Кроме того, эксперты Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику февраля и объяснили, каким может быть последний месяц зимы в целом.

Читайте также, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Непогода в Украине Животные Метеоролог Гидрометцентр Погода
Новости
Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios
Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом