"Укрзализныця" вводит динамические цены на билеты: что изменится с 25 апреля
В Украине вводят динамическое ценообразование на билеты в премиум-сегменте. Новые коэффициенты начнут действовать для продаж с 25 апреля и будут касаться только части пассажиров.
Что изменится для пассажиров и от чего будет зависеть цена билета - объясняет РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Главное:
- Новые правила: продажа билетов по новым коэффициентам - с 25 апреля
- Кого касается: вагоны СВ (люкс) и 1 класс Intercity
- Что будет влиять на цену: сезон, день недели, дата покупки и наполняемость
- Для большинства пассажиров ничего не изменится
- Тарифы на международные СВ также вырастут примерно на 20%
Новый механизм распространяется только на премиум-сегмент - вагоны СВ и первый класс поездов Укрзализныця во внутреннем сообщении.
В то же время тарифы на плацкарт, купе и второй класс Intercity остаются без изменений. Как отмечают в компании, эти социально ориентированные тарифы не пересматривались с 2021 года.
По оценкам перевозчика, нововведения коснутся менее 10% пассажиров.
Цену билетов будут формировать четыре фактора:
- Сезонность. В менее загруженные периоды билеты могут быть дешевле, а в пиковые - дороже. Предусмотрено 16 сезонных зон.
- День недели. Самые низкие цены ожидаются во вторник и среду, а самые высокие - в пятницу и воскресенье.
- Заблаговременность покупки. Чем раньше покупается билет, тем выгоднее может быть цена.
- Наполняемость поезда. Если спрос высокий и вагон почти полный, цена может вырасти. Если останутся свободные места перед отправлением - билеты могут дешеветь.
Отдельно согласовали индексацию тарифов в вагонах СВ международных поездов - ориентировочно на 20%.
Новые тарифы применяются к билетам на даты отправления, начиная с 18 апреля.
В то же время для купе, а также 1 и 2 классов международных поездов цены решили не менять.
В Укрзализныце объясняют, что динамическое ценообразование должно улучшить доступность мест в пиковые периоды и эффективнее распределять спрос.
Такой подход уже применяется в мире в авиаперевозках, железнодорожном транспорте и других сферах.
