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Планирует ли "Укрзализныця" повышать цены на билеты: в компании дали четкий ответ

19:02 21.07.2026 Вт
3 мин
В УЗ рассказали, от чего зависит стоимость билетов на поезда
aimg Татьяна Веремеева
Планирует ли "Укрзализныця" повышать цены на билеты: в компании дали четкий ответ Фото: Планирует ли УЗ повышать стоимость билетов? (Getty Images)
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Стоимость билетов на большинство поездов "Укрзализныци" остается неизменной с 2021 года. В то же время, в компании объяснили, почему цены на отдельные билеты могут отличаться и как сегодня формируется стоимость проезда.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".

Главное:

  • Социальные тарифы. Цены на билеты в плацкарты, купе и 2-й класс "Интерсити" остаются неизменными с 2021 года - государство сохраняет их доступными.
  • Кто решает? "Укрзализныця" не может самостоятельно повышать тарифы, поскольку они регулируются государством через профильные министерства.
  • Гибкие цены. В 2026 году в премиумсегменте (СВ и 1-й класс "Интерсити") действует динамическое ценообразование. Цена зависит от сезона, дня недели и заполненности вагона.
  • Переход к модели ЕС. Компания стремится ввести европейскую систему PSO, при которой ущерб от пассажирских рейсов и удержание инфраструктуры компенсирует государство.

Кто устанавливает тарифы

В "Укрзализныце" подчеркнули, что компания не может самостоятельно менять стоимость билето, ведь тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом подлежат государственному регулированию.

Согласно действующему законодательству, тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа во внутреннем и международном сообщении устанавливает Министерство развития общин и территорий Украины по согласованию с Министерством экономики.

В то же время порядок применения тарифов определен отдельными нормативными документами , регулирующими пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

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Почему билеты могут стоить по-разному

В компании напомнили, что в 2026 году начало действовать динамическое ценообразование для премиумсегмента пассажирских перевозок. Речь идет о вагонах СВ (люкс) и первом классе поездов "Интерсити".

Стоимость билетов в этих вагонах изменяется в зависимости от четырех факторов :

  • сезона;
  • дня недели;
  • того, насколько раньше покупают билет;
  • заполненности поезда.

В "Укрзализныце" отмечают, что такая модель является распространенной мировой практикой. Ее используют не только железнодорожные компании, но и авиаперевозчики и такси.

Планирует ли &quot;Укрзализныця&quot; повышать цены на билеты: в компании дали четкий ответ
Как формируются цены на билеты на поезд? (инфографика РБК-Украина)

Изменятся ли цены на обычные билеты

В компании подчеркнули, что для государства важно сохранять доступность железнодорожных перевозок, в частности, для жителей прифронтовых общин.

Именно поэтому тарифы на билеты второго класса "Интерсити", а также в купейные и плацкартные вагоны остаются социально ориентированными.

"Укрзализныця" уточнила, что государство не пересматривало цены на такие билеты с 2021 года.

Почему компания говорит о европейской модели

Также в "Укрзализныце" напомнили, что Украина стремится перейти к полноценной модели PSO (Public Service Obligation), действующей в странах Европейского Союза.

В ЕС государство компенсирует ущерб от пассажирских перевозок и финансирует содержание и развитие железнодорожной инфраструктуры. В Украине такая модель в настоящее время внедрена лишь частично.

Поэтому, как пояснили в компании, "Укрзализныця" в течение многих лет была вынуждена покрывать расходы на инфраструктуру за счет доходов от грузовых перевозок. Полноценное внедрение модели PSO предполагает государственное финансирование как пассажирских перевозок, так и развития железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, "Укрзализныця" весной 2026 года ввела новые правила пассажирских перевозок. Они предусматривают динамическое ценообразование для билетов в вагоны СВ и 1-й класс "Интерсити+", где стоимость зависит от сезона, дня недели, времени покупки и учитывает заполненность поезда.

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