Планирует ли "Укрзализныця" повышать цены на билеты: в компании дали четкий ответ

Стоимость билетов на большинство поездов "Укрзализныци" остается неизменной с 2021 года. В то же время, в компании объяснили, почему цены на отдельные билеты могут отличаться и как сегодня формируется стоимость проезда.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".

Главное: Социальные тарифы. Цены на билеты в плацкарты, купе и 2-й класс "Интерсити" остаются неизменными с 2021 года - государство сохраняет их доступными.

Цены на билеты в плацкарты, купе и 2-й класс "Интерсити" остаются неизменными с 2021 года - государство сохраняет их доступными. Кто решает? "Укрзализныця" не может самостоятельно повышать тарифы, поскольку они регулируются государством через профильные министерства.

"Укрзализныця" не может самостоятельно повышать тарифы, поскольку они регулируются государством через профильные министерства. Гибкие цены. В 2026 году в премиумсегменте (СВ и 1-й класс "Интерсити") действует динамическое ценообразование. Цена зависит от сезона, дня недели и заполненности вагона.

В 2026 году в премиумсегменте (СВ и 1-й класс "Интерсити") действует динамическое ценообразование. Цена зависит от сезона, дня недели и заполненности вагона. Переход к модели ЕС. Компания стремится ввести европейскую систему PSO, при которой ущерб от пассажирских рейсов и удержание инфраструктуры компенсирует государство.

Кто устанавливает тарифы

В "Укрзализныце" подчеркнули, что компания не может самостоятельно менять стоимость билето, ведь тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом подлежат государственному регулированию.

Согласно действующему законодательству, тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа во внутреннем и международном сообщении устанавливает Министерство развития общин и территорий Украины по согласованию с Министерством экономики.

В то же время порядок применения тарифов определен отдельными нормативными документами , регулирующими пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

Почему билеты могут стоить по-разному

В компании напомнили, что в 2026 году начало действовать динамическое ценообразование для премиумсегмента пассажирских перевозок. Речь идет о вагонах СВ (люкс) и первом классе поездов "Интерсити".

Стоимость билетов в этих вагонах изменяется в зависимости от четырех факторов :

сезона;

дня недели;

того, насколько раньше покупают билет;

заполненности поезда.

В "Укрзализныце" отмечают, что такая модель является распространенной мировой практикой. Ее используют не только железнодорожные компании, но и авиаперевозчики и такси.



Как формируются цены на билеты на поезд? (инфографика РБК-Украина)

Изменятся ли цены на обычные билеты

В компании подчеркнули, что для государства важно сохранять доступность железнодорожных перевозок, в частности, для жителей прифронтовых общин.

Именно поэтому тарифы на билеты второго класса "Интерсити", а также в купейные и плацкартные вагоны остаются социально ориентированными.

"Укрзализныця" уточнила, что государство не пересматривало цены на такие билеты с 2021 года.

Почему компания говорит о европейской модели

Также в "Укрзализныце" напомнили, что Украина стремится перейти к полноценной модели PSO (Public Service Obligation), действующей в странах Европейского Союза.

В ЕС государство компенсирует ущерб от пассажирских перевозок и финансирует содержание и развитие железнодорожной инфраструктуры. В Украине такая модель в настоящее время внедрена лишь частично.

Поэтому, как пояснили в компании, "Укрзализныця" в течение многих лет была вынуждена покрывать расходы на инфраструктуру за счет доходов от грузовых перевозок. Полноценное внедрение модели PSO предполагает государственное финансирование как пассажирских перевозок, так и развития железнодорожной инфраструктуры.