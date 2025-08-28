Киевскую митрополию УПЦ признали аффилированной с РПЦ: что это значит

Госслужба по этнополитике и свободе совести установила, что Киевская митрополия Украинской православной церкви имеет признаки аффилиации с Русской православной церковью, деятельность которой в Украине запрещена.

Сообщается, что Госслужба по этнополитике и свободе совести приняла решение о признании Киевской митрополии УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Такому решению предшествовало осуществление исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии УПЦ с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.

Проведенное исследование выявило признаки аффилиации КМ УПЦ с РПЦ, что является нарушением закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Соответственно было направлено КМ УПЦ предписание об устранении нарушения закона.

В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.

Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ГЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.