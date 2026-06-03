Епифаний, Онуфрий или Папа Римский? Кому из лидеров церквей доверяют украинцы

Большинство украинцев плохо знают религиозных лидеров страны - но среди тех, кого знают, наибольшее доверие к митрополиту Епифанию. Патриарх РПЦ Кирилл в Украине доверия не имеет вообще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию результатов опроса социологической группы Rating Group.

Рейтинг доверия

Опрос проводили с 4 по 9 мая, методом телефонного интервью было опрошено 2000 респондентов.

Результаты показали следующее:

Митрополит Епифаний, Предстоятель Православной Церкви Украины - среднее значение доверия 3,0 из 4. Полностью доверяют 22%, скорее доверяют 25%.

Архиепископ Святослав, Глава Украинской Греко-Католической Церкви - также 3,0, но 62% не знают его вообще.

Варфоломей Первый, Вселенский Патриарх Константинополя - 2,8. Большинство - 59% - тоже не знают его.

Лев XIV, Папа Римский Католической церкви - 2,6. Здесь доверяют 41%, но не доверяют 27%.

Митрополит Онуфрий, Предстоятель Украинской Православной Церкви - 2,3. Не доверяют 28%, еще 38% не знают его.

Фото: результаты опроса (скриншот Youtube)

Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, получил самый низкий показатель - 1,1 из 4. 73% ответили, что совсем не доверяют ему.

"Вопрос патриарха РПЦ Кирилла - вы видите, что доверие отсутствует. Поэтому говорить о РПЦ или Кирилле в Украине не приходится", - соучредитель и CEO Rating Group Алексей Антипович.

Многие не знают лидеров

Значительная часть украинцев вообще не ориентируется среди религиозных лидеров. По словам Алексея Антиповича, достаточно высокая доля респондентов не знают их.

Наименьшее "незнание" - у митрополита Епифания: только 35% сказали "не знаю такого". У остальных этот показатель значительно выше - от 38% до 62%.