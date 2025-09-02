Киевскую митрополию УПЦ МП хотят ликвидировать: в суд подали иск
Государственная служба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава ГЭСС Виктор Еленский во время брифинга в Media Center Ukraine.
"Согласно закону, если не было выполнено предписание, то следующий наш шаг - иск в суд. Он подан 29 августа в административный суд. Сама Киевская митрополия подала несколько исков в ответ. Она оспаривает предписание и другие вещи. Но у нас демократическая страна и последняя точка будет за судебным решением", - рассказал Еленский.
Он отметил, что суд будет происходить в соответствии с установленной процедурой. А ДЕСС будет делать все возможное, чтобы этот вопрос не был "утоплен" в юридическом спаме, поскольку такие попытки уже наблюдаются.
Глава ГЭСС добавил, что, в случае удовлетворения иска судом, Киевская митрополия УПЦ МП будет лишена статуса юридического лица и потеряет право субъектности.
"Это означает, что у приходов этой церкви не будет центра в лице Киевской митрополии. В то же время это не означает, что приходы должны переходить в другую церковь. Государство этого не требует. Если они захотят, они могут оставаться независимыми", - пояснил Еленский.
Киевскую митрополию УПЦ признали аффилированной с РПЦ
Напомним, в конце августа Госслужба по этнополитике и свободе совести установила, что Киевская митрополия Украинской православной церкви имеет признаки аффилиации с Русской православной церковью, деятельность которой в Украине запрещена.
Проведенное исследование выявило признаки аффилиации КМ УПЦ с РПЦ, что является нарушением закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Соответственно было направлено КМ УПЦ предписание об устранении нарушения закона.
В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.
Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ГЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.
Заметим, что в целом процедура должна проходить следующим образом:
- ГЭСС сначала проверяет религиозную организацию на наличие связей с иностранными церквями, деятельность которых в Украине ограничена,
- если нарушения находят, органу дают предписание - устранить эти нарушения,
- если организация отказывается выполнить предписание, ГЭСС официально признает ее связанной с иностранной церковью,
- далее окончательное решение о запрете ее деятельности принимает суд.