ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киевскую митрополию УПЦ МП хотят ликвидировать: в суд подали иск

Вторник 02 сентября 2025 18:58
UA EN RU
Киевскую митрополию УПЦ МП хотят ликвидировать: в суд подали иск Фото: в суд подали иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ МП (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Государственная служба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава ГЭСС Виктор Еленский во время брифинга в Media Center Ukraine.

"Согласно закону, если не было выполнено предписание, то следующий наш шаг - иск в суд. Он подан 29 августа в административный суд. Сама Киевская митрополия подала несколько исков в ответ. Она оспаривает предписание и другие вещи. Но у нас демократическая страна и последняя точка будет за судебным решением", - рассказал Еленский.

Он отметил, что суд будет происходить в соответствии с установленной процедурой. А ДЕСС будет делать все возможное, чтобы этот вопрос не был "утоплен" в юридическом спаме, поскольку такие попытки уже наблюдаются.

Глава ГЭСС добавил, что, в случае удовлетворения иска судом, Киевская митрополия УПЦ МП будет лишена статуса юридического лица и потеряет право субъектности.

"Это означает, что у приходов этой церкви не будет центра в лице Киевской митрополии. В то же время это не означает, что приходы должны переходить в другую церковь. Государство этого не требует. Если они захотят, они могут оставаться независимыми", - пояснил Еленский.

Киевскую митрополию УПЦ признали аффилированной с РПЦ

Напомним, в конце августа Госслужба по этнополитике и свободе совести установила, что Киевская митрополия Украинской православной церкви имеет признаки аффилиации с Русской православной церковью, деятельность которой в Украине запрещена.

Проведенное исследование выявило признаки аффилиации КМ УПЦ с РПЦ, что является нарушением закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Соответственно было направлено КМ УПЦ предписание об устранении нарушения закона.

В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.

Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ГЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.

Заметим, что в целом процедура должна проходить следующим образом:

  • ГЭСС сначала проверяет религиозную организацию на наличие связей с иностранными церквями, деятельность которых в Украине ограничена,
  • если нарушения находят, органу дают предписание - устранить эти нарушения,
  • если организация отказывается выполнить предписание, ГЭСС официально признает ее связанной с иностранной церковью,
  • далее окончательное решение о запрете ее деятельности принимает суд.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЦ МП
Новости
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком