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В сети появились фото российского паспорта предстоятеля УПЦ МП Онуфрия

Среда 02 июля 2025 20:16
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В сети появились фото российского паспорта предстоятеля УПЦ МП Онуфрия Фото: митрополит Онуфрий (facebook.com/Metropolitan.Onufriy)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

У предстоятеля УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского) есть российский паспорт. В сети появились соответствующие фото.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

По словам собеседников издания, данные из российской паспортной системы прямо противоречат заявлениям УПЦ МП, где утверждают, что у митрополита Ореста нет паспорта РФ.

Фото: российский паспорт Ореста Березовского (РБК-Украина)

В частности, на фото указано, что паспорт Ореста Березовского "действителен".

Что говорили в УПЦ МП

Стоит заметить, что ранее глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заверял, что митрополит Онуфрий разъяснял, что у него есть только украинский паспорт.

"Кроме украинского, никаких других паспортов, в том числе Российской Федерации, нет. Он уже разъяснял, что никогда не обращался в государственные органы других государств о приобретении другого гражданства", - добавил митрополит Климент.

Решение Зеленского

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский остановил украинское гражданство митрополита УПЦ МП Онуфрия.

СБУ установила, что Орест Березовский добровольно получил российское гражданство еще в 2002 году. Он держал это в секрете от украинских властей.

Также, как отметили правоохранители, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, митрополит Онуфрий все еще поддерживает политику Москвы.

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