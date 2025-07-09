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УПЦ имеет связь с РПЦ, несмотря на заявления о независимости, - Госслужба этнополитики

Среда 09 июля 2025 18:40
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УПЦ имеет связь с РПЦ, несмотря на заявления о независимости, - Госслужба этнополитики Фото: Орест Березовский (Онуфрий) (facebook.com Metropolitan.Onufriy)
Автор: Татьяна Веремеева

Киевская митрополия Украинской православной церкви (МП), несмотря на публичные заявления о независимости, сохраняет связь с Русской православной церковью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное исследование Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Что установили в Госэтнополитики

Специалисты обнаружили, что переданные РПЦ УПЦ права на "независимость и самостоятельность в управлении" не являются признаком автокефалии. В то же время, в уставе УПЦ есть нормы, прямо свидетельствующие о ее принадлежности к структуре РПЦ.

Также архиереи УПЦ (МП) остаются членами Поместного и Архиерейского Соборов РПЦ - согласно действующему уставу РПЦ. В то же время в документах УПЦ нет решений, которые указывали бы на прекращение действия этих предписаний.

В Госэтнополитики подчеркнули: это свидетельствует о том, что решения РПЦ для УПЦ остаются обязательными, несмотря на заявления о независимости.

Если Госэтнополитики выдаст предписание УПЦ на устранение связей с РПЦ, церковь должна будет выполнить требования в течение 9 месяцев. Иначе ее могут запретить в Украине.

Что предшествовало

В августе 2024 года Рада приняла закон, позволяющий запрещать религиозные организации, связанные с РФ. Если Госэтнополитики обнаруживает признаки аффилированности, у организации есть 9 месяцев, чтобы устранить их.

9 мая правительство утвердило порядок исследования связей религиозных организаций с РФ. 20 мая Госэтнополитики начала официальное исследование в отношении УПЦ (МП).

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ (МП) Онуфрия. По данным СБУ, он получил российский паспорт еще в 2002 году, не уведомив об этом украинские власти, и до сих пор поддерживает связь с РПЦ. Служба безопасности также указывает, что Онуфрий противодействовал независимости украинской церкви и фактически поддерживал политику патриарха Кирилла, который оправдывает войну РФ против Украины.

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