УПЦ имеет связь с РПЦ, несмотря на заявления о независимости, - Госслужба этнополитики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное исследование Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Что установили в Госэтнополитики

Специалисты обнаружили, что переданные РПЦ УПЦ права на "независимость и самостоятельность в управлении" не являются признаком автокефалии. В то же время, в уставе УПЦ есть нормы, прямо свидетельствующие о ее принадлежности к структуре РПЦ.

Также архиереи УПЦ (МП) остаются членами Поместного и Архиерейского Соборов РПЦ - согласно действующему уставу РПЦ. В то же время в документах УПЦ нет решений, которые указывали бы на прекращение действия этих предписаний.

В Госэтнополитики подчеркнули: это свидетельствует о том, что решения РПЦ для УПЦ остаются обязательными, несмотря на заявления о независимости.

Если Госэтнополитики выдаст предписание УПЦ на устранение связей с РПЦ, церковь должна будет выполнить требования в течение 9 месяцев. Иначе ее могут запретить в Украине.