УПЦ имеет связь с РПЦ, несмотря на заявления о независимости, - Госслужба этнополитики
Киевская митрополия Украинской православной церкви (МП), несмотря на публичные заявления о независимости, сохраняет связь с Русской православной церковью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное исследование Государственной службы по этнополитике и свободе совести.
Что установили в Госэтнополитики
Специалисты обнаружили, что переданные РПЦ УПЦ права на "независимость и самостоятельность в управлении" не являются признаком автокефалии. В то же время, в уставе УПЦ есть нормы, прямо свидетельствующие о ее принадлежности к структуре РПЦ.
Также архиереи УПЦ (МП) остаются членами Поместного и Архиерейского Соборов РПЦ - согласно действующему уставу РПЦ. В то же время в документах УПЦ нет решений, которые указывали бы на прекращение действия этих предписаний.
В Госэтнополитики подчеркнули: это свидетельствует о том, что решения РПЦ для УПЦ остаются обязательными, несмотря на заявления о независимости.
Если Госэтнополитики выдаст предписание УПЦ на устранение связей с РПЦ, церковь должна будет выполнить требования в течение 9 месяцев. Иначе ее могут запретить в Украине.
Что предшествовало
В августе 2024 года Рада приняла закон, позволяющий запрещать религиозные организации, связанные с РФ. Если Госэтнополитики обнаруживает признаки аффилированности, у организации есть 9 месяцев, чтобы устранить их.
9 мая правительство утвердило порядок исследования связей религиозных организаций с РФ. 20 мая Госэтнополитики начала официальное исследование в отношении УПЦ (МП).
Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ (МП) Онуфрия. По данным СБУ, он получил российский паспорт еще в 2002 году, не уведомив об этом украинские власти, и до сих пор поддерживает связь с РПЦ. Служба безопасности также указывает, что Онуфрий противодействовал независимости украинской церкви и фактически поддерживал политику патриарха Кирилла, который оправдывает войну РФ против Украины.
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