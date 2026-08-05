Бизнес под прицелом: ждать ли дефицита и скачка цен из-за ударов РФ по складам

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После массированной атаки РФ по логистической инфраструктуре Киева и области некоторые украинские бизнесы уже заявляют о миллиардных убытках, а правительство готовит срочные решения по поддержке компаний. Эксперты предупреждают: последствия могут ощутить и обычные покупатели.

Каковы масштабы потерь компаний, угрожает ли Украине дефицит отдельных товаров и как бизнес пытается сохранить поставки, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Под ударом оказалась логистика: РФ уничтожила или повредила склады ''Эпицентра'', Rozetka, ''Новой почты'', Novus, ''Сильпо'', Liqui Moly Ukraine и других компаний.

Для покупателей возможны последствия: эксперты прогнозируют задержки доставок, дефицит отдельных товаров и потенциальный рост цен.

Правительство готовит решение: Минэкономики уже собирает информацию о потерях бизнеса, а встреча с компаниями должна состояться в ближайшее время.

Рынок складов под давлением: из-за постоянных атак свободных складских площадей в Киеве почти не осталось.

Чего хочет бизнес: представители ритейла назвали приоритетные шаги государства по преодолению последствий агрессии.

Самый масштабный удар по гражданской логистике

В ночь на 5 августа Россия выпустила по Украине 28 ракет, среди которых баллистические ''Искандер-М'', а также 115 ударных беспилотников. Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область. ПВО не смогла сбить ни одну из 28 запущенных ракет.

Под обстрелы попали не только жилые кварталы, но и логистические центры, склады, производственные предприятия и железнодорожная инфраструктура.

По данным ГСЧС, в Киеве и области погибли по меньшей мере 17 человек, десятки получили ранения.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что основной целью стали гражданские предприятия.

''Объекты, не причастные к войне: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика'', – отметил глава государства.

''Эпицентр'': производство будут переносить за границу

Один из наибольших потерь понес ''Эпицентр''. Российские ракеты уничтожили логистический центр в Киеве, два складских комплекса, а также нанесли критические повреждения заводу Epicentr Ceramic Corporation.

В Калиновке погиб работник предприятия, еще три человека получили ранения.

Фото: спасатели ГСЧС устраняют последствия российского удара по складу ''Эпицентра'' (пресс-служба ГСЧС)

Из-за разрушения производственных печей, компания вынуждена полностью остановить производство керамической плитки в Украине и временно перенести его на зарубежные предприятия.

Предварительно возобновление производства будет длиться не менее полутора-двух лет.

Rozetka потеряла самый большой состав

Соучредитель Rozetka Ирина Чечеткина сообщила, что в свой 21-й день рождения компания потеряла крупнейший автоматизированный распределительный центр в Броварах. Маркетплейс купил его в 2017 году за $16 миллионов.

По словам соучредителя компании Владислава Чечеткина, ущерб исчисляется миллиардами гривен. Несмотря на это компания продолжает работать.

Менеджер по коммуникациям Rozetka Майя Косовец сообщила РБК-Украина, что сейчас покупатели могут оформлять заказы без дополнительных ограничений.

По ее словам, "Rozetka – это больше, чем состав". Компания работает как масштабная платформа: помимо собственной логистики, на маркетплейсе торгуют более 50 тысяч сторонних продавцов со своими запасами.

На уничтоженных складах, по словам СЕО "Бюро инвестиционных программ" Александра Бондаренко, могли находиться товары сотен поставщиков: от небольших украинских производителей до импортеров техники, бытовых товаров и продуктов питания.

Во многих случаях речь идет не только о потере запасов, но и о замороженных оборотных средствах, необходимости выполнять кредитные обязательства и искать ресурсы для возобновления бизнеса. Именно поэтому часть компаний может быть вынуждена пересматривать цены или сокращать ассортимент, чтобы компенсировать понесенный ущерб.

''Новая почта'', ''Сильпо'', Novus и Liqui Moly

В результате атаки полностью уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в Киеве.

Компания сообщила о гибели трех человек – двух водителей партнера-перевозчика и одного работника подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения.

Клиентам обещают компенсировать полную объявленную стоимость всех поврежденных отправлений.

Серьезные потери понесли также другие компании.

В ''Сильпо'' сообщили, что российская атака уничтожила два распределительных центра. ''По последним данным, шесть работников погибли. Это невыразимая потеря для всех нас", – заявили в компании.

Несколько прямых ракетных попаданий получил логистический центр Novus.

В компании сообщили, что он полностью прекратил работу, а товарные запасы перераспределяют между другими объектами, чтобы обеспечить непрерывную работу магазинов.

Полностью сгорел также центральный состав Liqui Moly Ukraine. В компании заявили, что уже работают над новыми логистическими маршрутами и возобновлением поставок.

Кроме того, о полном уничтожении логистического комплекса сообщила компания Puma. В компании подчеркнули, что работники не пострадали, однако в ближайшие недели или даже месяцы в Украине может возникнуть дефицит отдельных товаров бренда.

Puma и Intertop уже предупредили о последствиях

Ряд компаний уже сообщили о последствиях потери своих логистических центров.

Puma Ukraine заявила, что в результате российского баллистического удара полностью уничтожен логистический комплекс с товарами бренда. Работники не пострадали.

В то же время компания предупредила, что в ближайшие недели или даже месяцы в Украине возможен дефицит отдельных товаров Puma.

Также полностью уничтожен логистический состав сети магазинов Intertop. В компании сообщили, что объект работал с 2009 года и являлся одним из ключевых элементов логистики сети.

Фото: спасатели ГСЧС устраняют последствия российского удара по складу "Интертопа" (пресс-служба "Интертопа")

''За считанные минуты был уничтожен один из ключевых логистических объектов компании. Именно отсюда ежедневно отправлялись десятки тысяч заказов по всей Украине”, – отметили в "Интертопе".

При этом погибших или пострадавших среди сотрудников нет.

Почувствуют ли украинцы последствия уже в ближайшее время

Эксперты не исключают, что удары по логистической инфраструктуре могут повлиять не только на бизнес, но и на обычных покупателей.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина отметил, что последствия могут проявиться в ближайшее время.

''Нужно готовиться, что некоторых товаров может не быть, либо будет ограничено предложение, либо они будут значительно дороже. Для большинства товаров также увеличится срок доставки", – сказал он.

По его словам, под риском оказался широкий список продукции – от бытовой химии и товаров для дома до кормов для домашних животных. Также возможны перебои с отдельными продуктами питания.

Эксперт советует украинцам небольшого запаса необходимых товаров на несколько недель и регулярно его пополнять.

Экономист, бывший министр экономики Богдан Данилишин отмечает, что разрушение логистики будет иметь гораздо более широкие последствия, чем прямые убытки бизнеса.

''Повреждение складов, распределительных центров и торговых сетей нарушает цепи поставок, увеличивает расходы на транспортировку, страхование и хранение товаров. Это неизбежно сказывается на ценах и доступности отдельных товаров для потребителей”, – пояснил он.

По словам Данилишина, если атаки продолжатся, под угрозой могут оказаться поставки горючего, промышленного оборудования, комплектующих, медицинских изделий, бытовой техники и электроники.

"Фактически Россия пытается повысить "стоимость ведения бизнеса" в Украине, что ослабляет инвестиционную привлекательность, замедляет восстановление экономики и создает дополнительное инфляционное давление", - добавил он.

Экономист Олег Устенко также считает, что последствия ударов будут комплексными.

По его словам, речь идет не только о прямом убытке логистических компаний, но и о потерях экспорта, рисках для банковского сектора из-за кредитования бизнеса, сокращении инвестиционной активности и уменьшении поступлений в государственный бюджет.

"В теории уничтожения склада не должно повлиять на стоимость продуктов на полках, потому что это капитальный ущерб владельцу. Но на практике на складах лежат товары поставщиков: малого и среднего бизнеса", – объяснил РБК-Украина Александр Бондаренко.

Rozetka или Amtel вряд ли компенсируют им уничтоженную продукцию, считает эксперт. Предприниматель будет вынужден покрывать убытки, зарплаты и кредиты. И самый простой способ – поднять цены на 10–15% в течение ближайших одного-двух месяцев.

Несмотря на масштабные разрушения, украинский ритейл уже научился быстро адаптироваться к подобным вызовам, обращает внимание глава "Украинского совета торговых центров" Максим Гаврюшин.

''Украинский ритейл за четыре года войны уже доказал свою гибкость и стойкость. Сейчас я не ожидал бы дефицита товаров. Большие сети имеют альтернативные маршруты и варианты действий в случае потери отдельных логистических объектов'', – сказал он в комментарии РБК-Украина.

В то же время, по словам эксперта, перестройка логистики неизбежно увеличивает издержки бизнеса: ''Пока более вероятны подорожание и замедление доставки товаров, ведь изменения в логистике – это дополнительные расходы''.

Глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук также не ожидает общенационального дефицита.

"Оснований говорить об общенациональном дефиците продуктов питания, бытовой химии или товаров для дома пока нет. У больших сетей есть несколько складов, альтернативные маршруты поставок и возможность перераспределять товарные потоки. В то же время локальные и краткосрочные перебои возможны", – рассказал он РБК-Украина.

Впрочем, по ценам Андрей Жук настроен сдержанно. По его мнению, риск дополнительного давления на цены есть, но резкого общего подорожания всех товаров только из-за одной атаки ожидать не стоит.

"Самым первым следствием может быть не всеобщее подорожание, а временное исчезновение отдельных позиций, сокращение акций или замена товаров аналогами", – уточнил глава Ассоциации ритейлеров.

Как некоторые сети готовились к риску ударов

Основная стратегия перестройки логистики состоит в децентрализации, утверждают в Ассоциации ритейлеров. Мол, бизнес будет меньше концентрировать большие объемы товара в одном месте. Также возможен сценарий прямых поставок от производителей и дистрибьюторов непосредственно в магазины в обход центрального склада.

"Мы увидим использование нескольких меньших складов вместо одного большого, увеличения резервного автопарка и дублирования маршрутов", – уверяет Андрей Жук.

В Comfy отмечают, что еще после начала полномасштабной войны отказались от модели одного большого состава.

По словам заместителя генерального директора по дистрибуции и логистике Comfy Олега Фещенко, компания распределила товарные запасы между регионами.

"Мы заранее распределили товарные запасы по регионам, чтобы ни одна атака на отдельный объект не могла существенно повлиять на доступность товаров и сроки доставки", – рассказал он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, сейчас главный распределительный центр работает преимущественно как кросс-платформа – товар практически не накапливается на складе, а быстро отправляется в магазины.

Впрочем, некоторые риски остаются.

''Локальный дефицит отдельных товаров возможен, ведь уже были уничтожены склады производителей и дистрибьюторов. Здесь быстрых решений не существует», – отмечает Олег Фещенко.

При этом компания отмечает, что дополнительные расходы на логистику и страхование не планируют переводить на покупателей: ''Клиент не должен платить за военные риски''.

Свободных складов почти не осталось

Проблема дефицита складских площадей возникла еще задолго до последней атаки.

За первое полугодие 2026 г. рынок пополнился лишь 98 тыс. кв. м новых складских площадей против 216 тыс. кв. м за аналогичный период в прошлом году. Об этом во время аналитической панели Конфедерации строителей Украины в среду, 5 августа, сообщил директор департамента рынков капитала Expandia Ярослав Горбушко.

Он подчеркнул, что ситуация меняется практически каждый день, а потому июльские и августовские разрушения в этой статистике еще не учтены.

В то же время спрос в этом году уже достигал 160 тысяч квадратных метров, прежде всего из-за потери большого количества складов в результате российских атак. Вакантность составляла всего 2,5%, то есть фактически свободных площадей почти не осталось, констатирует Горбушко.

По оценкам Expandia, только с начала 2026 года потери складской недвижимости Киева составляли около 160 тысяч квадратных метров, а всего с 2022 года – около 650 тысяч квадратных метров.

Общие потери складской инфраструктуры по Украине за этот период оцениваются почти в 950 тысяч квадратных метров. Для восстановления этих мощностей понадобится немало денег.

Александр Бондаренко из "Бюро инвестиционных программ" обращает внимание на отсутствие доступного проектного финансирования. Банки почти не дают кредиты на строительство новых складов с нуля, особенно из-за военных рисков. Без долгосрочных кредитов под 8–9% на 10 лет восстановление инфраструктуры будет очень медленным.

Бизнес уже работает по сценариям военного времени

Директор по продажам и операционной деятельности METRO Украина Александр Кеба в комментарии РБК-Украина отмечает, что у украинских компаний уже есть наработанные алгоритмы действий.

''Мы рассматриваем разные сценарии развития событий. К счастью, большинство товаров имеют аналоги среди украинских и иностранных производителей", – сказал представитель торговой сети.

По его словам, после потери складских комплексов больше всего не хватает логистических, финансовых и человеческих ресурсов: ''Украинский бизнес каждый раз показывает невероятно быстрые решения по адаптации и возобновлению процессов''.

Правительство готовит решения для бизнеса

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что российские атаки были направлены именно против гражданской экономики.

''Никакой военной цели в этих атаках нет – это терроризм!'' – подчеркнул он.

По словам премьера, правительство в ближайшее время проведет встречу с представителями бизнеса, чтобы выработать решения для поддержки логистических и торговых компаний.

Как сообщили РБК-Украина информированные источники, уже 5 августа Министерство экономики начало прямые консультации с бизнесом и собирает информацию о масштабах убытков и первоочередных потребностях предприятий.

Премьер также поручил первому вице-премьер-министру – министру экономики Алексею Кравченко провести встречу с представителями бизнеса уже сегодня или завтра.

Речь идет, прежде всего, о мерах, которые позволят как можно быстрее возобновить работу логистических компаний и обеспечить непрерывность поставок товаров.

Чего хочет бизнес

В Ассоциации ритейлеров Украины называют приоритетные шаги государства по преодолению последствий агрессии:

льготное финансирование для восстановления складов;

ускоренные процедуры получения разрешений на новые логистические объекты;

налоговые отсрочки;

компенсация части расходов на страхование военных рисков;

поддержка релокации оборудования и запасов;

расширение программ гарантирования кредитов.

В Украине уже действует программа страхования военных рисков.

"Правительство в марте 2026 года увеличило предельную компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество до 30 млн гривен, а компенсацию страховой премии - до 3 млн гривен. В то же время для масштабов крупных логистических центров эти суммы не покрывают полный ущерб, поэтому механизм требует дальнейшего расширения", - отмечает Андрей Жук.

Страхование складских построек считает приоритетом и Александр Бондаренко.

"Должно выйти Минэкономики и сказать: объекты площадью свыше 10 тыс. кв. м мы страхуем. Платите военную страховку условно 4%, и мы покрываем стоимость здания. Товарные остатки страховать сложно и несправедливо - на одном складе китайские товары на 50 тыс. долларов, на другом - айфоны на 50 млн долларов." эксперт.

По его словам, сейчас реальные механизмы страхования военных рисков для складов практически не работают. Частные страховые компании дают полисы преимущественно на новые greenfield-проекты под 4–5% и то с большими ограничениями.

Государственные компенсации – символические (ориентировочно 100 тыс. гривен в год), тогда как страховой платеж за крупный объект может достигать 3–7 млн. гривен.

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