Чем мы дышим на самом деле: ученые обнаружили экологический парадокс из-за обстрелов и блэкаутов

Пятница 27 февраля 2026 07:30
Чем мы дышим на самом деле: ученые обнаружили экологический парадокс из-за обстрелов и блэкаутов Ученые исследовали, как война изменила воздух над Украиной (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинские ученые впервые оценили влияние войны - вражеских обстрелов и разрушения промышленности - на качество воздуха в стране. При этом они обнаружили экологический парадокс, который несет неочевидную угрозу для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национальной академии наук Украины в Facebook.

Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

Главное:

  • Масштабное исследование: ученые впервые в мире комплексно оценили влияние полномасштабной войны на качество воздуха, проанализировав тысячи взрывов и спутниковые данные.
  • Критические скачки загрязнения: после ракетных и дроновых атак концентрация вредных веществ вблизи станций мониторинга возрастала в отдельных случаях более чем на 1000%.
  • Экологический парадокс: в долгосрочной перспективе часть показателей загрязнения уменьшилась, но его резкие всплески могут представлять наибольшую угрозу для людей.
  • База для компенсаций: результаты исследования могут стать основой для документирования экологических преступлений РФ и обоснования международных репараций.

Чем уникально исследование украинских ученых

Гражданам рассказали, что украинские ученые впервые в мире провели комплексное исследование того, как полномасштабная война повлияла на качество атмосферного воздуха:

  • от мгновенных последствий ракетных ударов;
  • до долгосрочных изменений на уровне всей страны.

Уточняется, что работу выполнили специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

Для того, чтобы проследить изменения загрязнения атмосферы в течение 2022-2024 годов, ученые проанализировали наземные наблюдения и спутниковые данные Sentinel-5 Precursor.

Полученные результаты были опубликованы в международном журнале Environmental Science and Pollution Research (Q1).

Что показало проведенное исследование

В рамках проведенного исследования ученые проанализировали тысячи взрывов, вызванных ракетными и дроновыми атаками.

Хотя из-за ограниченности сети наземного мониторинга инструментально подтвердить непосредственное влияние на качество воздуха в приземном слое удалось лишь в 255 случаях (когда загрязняющие вещества переносились от места удара к станциям наблюдений).

В целом же результаты исследования показали, что после ракетных и дроновых атак концентрации загрязняющих веществ вблизи станций мониторинга возрастали:

  • в среднем - на 100-400%;
  • в отдельных случаях - более чем на 1000%.

При этом в долгосрочной перспективе ситуация оказалась парадоксальной - в крупных городах и промышленных регионах часть показателей загрязнения даже уменьшилась:

  • из-за разрушения предприятий;
  • из-за сокращения транспорта;
  • из-за изменений в энергетике.

Кроме того, спутниковые данные Sentinel-5 Precursor зафиксировали общее снижение уровней NO₂ (диоксида азота) на 10-30%:

  • в крупных городах;
  • вдоль линии фронта.

"Но это не "экологическое улучшение". Это - следствие разрушений, потерь и остановки экономики", - подчеркнули в Национальной академии наук Украины.

Чем мы дышим на самом деле: ученые обнаружили экологический парадокс из-за обстрелов и блэкаутовРезультаты исследования указали на экологический парадокс (инфографика: facebook.com/NASofUkraine)

В чем заключается экологический парадокс войны

"Ученые говорят об экологическом парадоксе войны", - отметили в НАН.

Речь о том, что общее уменьшение части выбросов сопровождается опасными локальными пиками загрязнения:

  • после взрывов;
  • после пожаров;
  • из-за массового использования дизельных генераторов.

"Именно эти короткие, но резкие всплески могут представлять наибольшую угрозу для людей", - отметили эксперты.

Чем важны результаты этого исследования

В завершение украинцам объяснили, что поскольку проведенное исследование базируется на анализе тысяч взрывов и сочетает наземные наблюдения со спутниковыми данными, оно позволило впервые оценить реальное влияние войны на атмосферу Украины в региональном масштабе.

При этом полученные результаты важны не только для науки.

Так, они могут стать основой для:

  • документирования экологических последствий российской агрессии;
  • обоснования международных компенсаций;
  • формирования стратегий послевоенного восстановления и модернизации системы управления качеством воздуха.

Напомним, 19 января мы рассказывали, что в Киевской, Житомирской областях и на западе Украины зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха. В ряде населенных пунктов уровень загрязнения превышал норму втрое, а местами - почти в четыре раза.

Позже в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения (вызванных вражескими обстрелами), в столице произошел сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.

Поэтому данные о состоянии атмосферного воздуха в Киеве могут быть временно недоступными или неточными.

Читайте также, как полярный воздух затекает в наши широты и влияет на погоду.

