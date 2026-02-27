Чем мы дышим на самом деле: ученые обнаружили экологический парадокс из-за обстрелов и блэкаутов
Украинские ученые впервые оценили влияние войны - вражеских обстрелов и разрушения промышленности - на качество воздуха в стране. При этом они обнаружили экологический парадокс, который несет неочевидную угрозу для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национальной академии наук Украины в Facebook.
Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха
Главное:
- Масштабное исследование: ученые впервые в мире комплексно оценили влияние полномасштабной войны на качество воздуха, проанализировав тысячи взрывов и спутниковые данные.
- Критические скачки загрязнения: после ракетных и дроновых атак концентрация вредных веществ вблизи станций мониторинга возрастала в отдельных случаях более чем на 1000%.
- Экологический парадокс: в долгосрочной перспективе часть показателей загрязнения уменьшилась, но его резкие всплески могут представлять наибольшую угрозу для людей.
- База для компенсаций: результаты исследования могут стать основой для документирования экологических преступлений РФ и обоснования международных репараций.
Чем уникально исследование украинских ученых
Гражданам рассказали, что украинские ученые впервые в мире провели комплексное исследование того, как полномасштабная война повлияла на качество атмосферного воздуха:
- от мгновенных последствий ракетных ударов;
- до долгосрочных изменений на уровне всей страны.
Уточняется, что работу выполнили специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.
Для того, чтобы проследить изменения загрязнения атмосферы в течение 2022-2024 годов, ученые проанализировали наземные наблюдения и спутниковые данные Sentinel-5 Precursor.
Полученные результаты были опубликованы в международном журнале Environmental Science and Pollution Research (Q1).
Что показало проведенное исследование
В рамках проведенного исследования ученые проанализировали тысячи взрывов, вызванных ракетными и дроновыми атаками.
Хотя из-за ограниченности сети наземного мониторинга инструментально подтвердить непосредственное влияние на качество воздуха в приземном слое удалось лишь в 255 случаях (когда загрязняющие вещества переносились от места удара к станциям наблюдений).
В целом же результаты исследования показали, что после ракетных и дроновых атак концентрации загрязняющих веществ вблизи станций мониторинга возрастали:
- в среднем - на 100-400%;
- в отдельных случаях - более чем на 1000%.
При этом в долгосрочной перспективе ситуация оказалась парадоксальной - в крупных городах и промышленных регионах часть показателей загрязнения даже уменьшилась:
- из-за разрушения предприятий;
- из-за сокращения транспорта;
- из-за изменений в энергетике.
Кроме того, спутниковые данные Sentinel-5 Precursor зафиксировали общее снижение уровней NO₂ (диоксида азота) на 10-30%:
- в крупных городах;
- вдоль линии фронта.
"Но это не "экологическое улучшение". Это - следствие разрушений, потерь и остановки экономики", - подчеркнули в Национальной академии наук Украины.
Результаты исследования указали на экологический парадокс (инфографика: facebook.com/NASofUkraine)
В чем заключается экологический парадокс войны
"Ученые говорят об экологическом парадоксе войны", - отметили в НАН.
Речь о том, что общее уменьшение части выбросов сопровождается опасными локальными пиками загрязнения:
- после взрывов;
- после пожаров;
- из-за массового использования дизельных генераторов.
"Именно эти короткие, но резкие всплески могут представлять наибольшую угрозу для людей", - отметили эксперты.
Чем важны результаты этого исследования
В завершение украинцам объяснили, что поскольку проведенное исследование базируется на анализе тысяч взрывов и сочетает наземные наблюдения со спутниковыми данными, оно позволило впервые оценить реальное влияние войны на атмосферу Украины в региональном масштабе.
При этом полученные результаты важны не только для науки.
Так, они могут стать основой для:
- документирования экологических последствий российской агрессии;
- обоснования международных компенсаций;
- формирования стратегий послевоенного восстановления и модернизации системы управления качеством воздуха.
Напомним, 19 января мы рассказывали, что в Киевской, Житомирской областях и на западе Украины зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха. В ряде населенных пунктов уровень загрязнения превышал норму втрое, а местами - почти в четыре раза.
Позже в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения (вызванных вражескими обстрелами), в столице произошел сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.
Поэтому данные о состоянии атмосферного воздуха в Киеве могут быть временно недоступными или неточными.
Читайте также, как полярный воздух затекает в наши широты и влияет на погоду.