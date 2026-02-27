Чем мы дышим на самом деле: ученые обнаружили экологический парадокс из-за обстрелов и блэкаутов

Украинские ученые впервые оценили влияние войны - вражеских обстрелов и разрушения промышленности - на качество воздуха в стране. При этом они обнаружили экологический парадокс, который несет неочевидную угрозу для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национальной академии наук Украины в Facebook.

Главное:

Масштабное исследование : ученые впервые в мире комплексно оценили влияние полномасштабной войны на качество воздуха, проанализировав тысячи взрывов и спутниковые данные.

: ученые впервые в мире комплексно оценили влияние полномасштабной войны на качество воздуха, проанализировав тысячи взрывов и спутниковые данные. Критические скачки загрязнения : после ракетных и дроновых атак концентрация вредных веществ вблизи станций мониторинга возрастала в отдельных случаях более чем на 1000%.

: после ракетных и дроновых атак концентрация вредных веществ вблизи станций мониторинга возрастала в отдельных случаях более чем на 1000%. Экологический парадокс : в долгосрочной перспективе часть показателей загрязнения уменьшилась, но его резкие всплески могут представлять наибольшую угрозу для людей.

: в долгосрочной перспективе часть показателей загрязнения уменьшилась, но его резкие всплески могут представлять наибольшую угрозу для людей. База для компенсаций: результаты исследования могут стать основой для документирования экологических преступлений РФ и обоснования международных репараций.

Чем уникально исследование украинских ученых

Гражданам рассказали, что украинские ученые впервые в мире провели комплексное исследование того, как полномасштабная война повлияла на качество атмосферного воздуха:

от мгновенных последствий ракетных ударов;

до долгосрочных изменений на уровне всей страны.

Уточняется, что работу выполнили специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

Для того, чтобы проследить изменения загрязнения атмосферы в течение 2022-2024 годов, ученые проанализировали наземные наблюдения и спутниковые данные Sentinel-5 Precursor.

Полученные результаты были опубликованы в международном журнале Environmental Science and Pollution Research (Q1).

Что показало проведенное исследование

В рамках проведенного исследования ученые проанализировали тысячи взрывов, вызванных ракетными и дроновыми атаками.

Хотя из-за ограниченности сети наземного мониторинга инструментально подтвердить непосредственное влияние на качество воздуха в приземном слое удалось лишь в 255 случаях (когда загрязняющие вещества переносились от места удара к станциям наблюдений).

В целом же результаты исследования показали, что после ракетных и дроновых атак концентрации загрязняющих веществ вблизи станций мониторинга возрастали:

в среднем - на 100-400%;

в отдельных случаях - более чем на 1000%.

При этом в долгосрочной перспективе ситуация оказалась парадоксальной - в крупных городах и промышленных регионах часть показателей загрязнения даже уменьшилась:

из-за разрушения предприятий;

из-за сокращения транспорта;

из-за изменений в энергетике.

Кроме того, спутниковые данные Sentinel-5 Precursor зафиксировали общее снижение уровней NO₂ (диоксида азота) на 10-30%:

в крупных городах;

вдоль линии фронта.

"Но это не "экологическое улучшение". Это - следствие разрушений, потерь и остановки экономики", - подчеркнули в Национальной академии наук Украины.

Результаты исследования указали на экологический парадокс (инфографика: facebook.com/NASofUkraine)

В чем заключается экологический парадокс войны

"Ученые говорят об экологическом парадоксе войны", - отметили в НАН.

Речь о том, что общее уменьшение части выбросов сопровождается опасными локальными пиками загрязнения:

после взрывов;

после пожаров;

из-за массового использования дизельных генераторов.

"Именно эти короткие, но резкие всплески могут представлять наибольшую угрозу для людей", - отметили эксперты.

Чем важны результаты этого исследования

В завершение украинцам объяснили, что поскольку проведенное исследование базируется на анализе тысяч взрывов и сочетает наземные наблюдения со спутниковыми данными, оно позволило впервые оценить реальное влияние войны на атмосферу Украины в региональном масштабе.

При этом полученные результаты важны не только для науки.

Так, они могут стать основой для: